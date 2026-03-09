EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom
2. März 2026
bis einschließlich
6. März 2026
wurden insgesamt Stück 4.397.365 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom
26. Februar 2026
gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. Februar 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien
|Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
|02. März 2026
|844.000
|29,1148
|03. März 2026
|1.020.000
|27,7965
|04. März 2026
|180.000
|28,2143
|05. März 2026
|1.103.732
|28,2798
|06. März 2026
|1.249.633
|27,1265
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht:
https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2026-1
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom
26. Februar 2026
bis einschließlich
6. März 2026
erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.889.836 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft beauftragte Wertpapierhandelsbank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und ggf. über die multilateralen Handelssysteme Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU).
