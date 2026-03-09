EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 43. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 43. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurden insgesamt Stück 90.500 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 39.374 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 02.03.2026 XETR 23.000 80,4831 1.851.110,82 03.03.2026 XETR 26.000 77,8852 2.025.015,36 04.03.2026 XETR 12.500 77,9933 974.916,78 05.03.2026 XETR 14.000 76,4907 1.070.869,70 06.03.2026 XETR 15.000 74,6260 1.119.390,14 Gesamt 90.500 77,8045 7.041.302,80

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 02.03.2026 XETR 11.000 74,3082 817.390,60 03.03.2026 XETR 11.000 71,9916 791.908,00 04.03.2026 XETR 5.500 72,2015 397.108,30 05.03.2026 XETR 6.000 71,1758 427.054,60 06.03.2026 XETR 5.874 69,6683 409.231,75 Gesamt 39.374 72,1972 2.842.693,25

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.851.435 Vorzugsaktien und Stück 2.859.161 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 9. März 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

