EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm

IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.03.2026 / 10:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 4. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 02.03.2026 bis einschließlich 06.03.2026 insgesamt 17.561 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 19,6377 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 13.02.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtvolumen zurück-

erworbener Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR)1 02.03.2026 2.878 19,6000 03.03.2026 3.212 19,6602 04.03.2026 3.637 19,6640 05.03.2026 3.759 19,6601 06.03.2026 4.075 19,6043 Summe 17.561 19,6377

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13.02.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 43.229 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.02.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 09. März 2026

Der Vorstand

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG Bundesallee 88 12161 Berlin Deutschland Internet: www.ivu.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287890 09.03.2026 CET/CEST