EQS-DD: Andritz AG: Jarno Nymark, Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktieoptionsprogramms 2020
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.03.2026 / 10:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jarno
|Nachname(n):
|Nymark
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Andritz AG
b) LEI
|549300VZKC61IR5U8G96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|AT0000730007
b) Art des Geschäfts
|Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktieoptionsprogramms 2020
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|71 EUR
|4.837 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|71,0000 EUR
|4.837,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|05.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
09.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
