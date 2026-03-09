EQS-DD: Andritz AG: Mag. Dietmar Heinisser, Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 10:36 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mag.
Vorname:Dietmar
Nachname(n):Heinisser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:AT0000730007

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
71 EUR2.418 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
71,0000 EUR2.418,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet:www.andritz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103548 09.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Andritz

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News