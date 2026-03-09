EQS-DD: Andritz AG: Mag. Dietmar Heinisser, Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.03.2026 / 10:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mag. Vorname: Dietmar Nachname(n): Heinisser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: AT0000730007

b) Art des Geschäfts

Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 71 EUR 2.418 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 71,0000 EUR 2.418,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.03.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Andritz AG Stattegger Straße 18 8045 Graz Österreich Internet: www.andritz.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103548 09.03.2026 CET/CEST