EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.03.2026 / 10:57 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Einhell Germany AG

b) LEI

529900WKT7CENGR4UW29

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 79,80 EUR 5.107,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 79,8000 EUR 5.107,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA FFT MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Internet: www.einhell.com

