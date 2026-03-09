EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 10:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Einhell Germany AG

b) LEI

529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
79,80 EUR5.107,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
79,8000 EUR5.107,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA FFT
MIC:XETR

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet:www.einhell.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103552 09.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Einhell Germany Vz

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News