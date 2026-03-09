EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.03.2026 / 23:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Remco
|Nachname(n):
|Westermann
|Position:
|Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Verve Group SE
b) LEI
|391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|SE0018538068
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,4081478 EUR
|91.529,61 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,4081 EUR
|91.529,6100 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.03.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
09.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103574 09.03.2026 CET/CEST
