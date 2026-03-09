EQS-News: Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 524 Mio. Euro ab

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 524 Mio. Euro ab



09.03.2026 / 15:53 CET/CEST

Insgesamt 15.676.410 eigene Aktien zurückgekauft (1,39 % des Grundkapitals)

Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „Der Abschluss des Aktienrückkaufs ist ein wichtiger Meilenstein unserer Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025.“

Die Commerzbank AG hat ihren sechsten Aktienrückkauf am Montag, den 9. März 2026, erfolgreich abgeschlossen. Den Rückkauf mit einem Volumen von 524 Mio. Euro hatte die Commerzbank am 12. Februar 2026 begonnen. Seitdem hat sie insgesamt 15.676.410 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 33,45 Euro je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 1,39 % des Grundkapitals der Bank. Die Commerzbank plant, die erworbenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen.

„Der Abschluss des Aktienrückkaufs ist ein wichtiger Meilenstein unserer Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandvorsitzende der Commerzbank. „Zusammen mit dem umfangreichen Aktienrückkauf, den wir im Dezember abschließen konnten, haben wir bereits 1,5 Mrd. Euro an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückgegeben. Unser Vorschlag für eine Rekorddividende von insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro rundet das äußerst attraktive Rückgabepaket ab.“

Die Kapitalrückgabe von insgesamt 2,7 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 100 % des Nettoergebnisses der Commerzbank vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT-1-)Kuponzahlungen. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird die Bank damit in Summe rund 5,8 Mrd. Euro an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückgegeben haben, wenn die Hauptversammlung im Mai dieses Jahres dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über 1,10 Euro je Aktie (2024: 0,65 Euro) zustimmt.

Im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ strebt die Bank in den kommenden Jahren einen Anstieg ihres Nettoergebnisses an. Basierend darauf soll die Kapitalrückgabe weiter kontinuierlich steigen. Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Bank an, 100 % des Nettoergebnisses nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben. Auch für die nachfolgenden Jahre 2027 und 2028 plant die Commerzbank eine entsprechende Ausschüttungsquote von 100 %.

Weitere Informationen zum jetzt abgeschlossenen Aktienrückkauf stehen auf der Internetseite der Commerzbank zur Verfügung.

Über die Commerzbank

Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Außenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich in ihren rund 400 Filialen. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,9 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

