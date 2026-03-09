EQS-News: Die Strategie für einen geringen Silberanteil von Risen Energy für die HJT-Technologie: Eine langfristige Roadmap

EQS-News: Risen Energy Co., Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Strategie für einen geringen Silberanteil von Risen Energy für die HJT-Technologie: Eine langfristige Roadmap



09.03.2026 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NINGBO, China, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- In der Photovoltaikbranche haben sich die Diskussionen um die Senkung der Kosten für Silberpaste und die Entwicklung innovativer Metallisierungsmaterialien in letzter Zeit intensiviert. In diesem Zusammenhang greifen wir erneut auf das technische Whitepaper von Risen Energy – Whitepaper zu HJT-Hyper-ion-Produkten: Entwicklung und Anwendung von metallisierender Paste mit geringem Silberanteil – zurück, um die frühen strategischen Erkenntnisse, experimentellen Validierungen und Grundlagen des Unternehmens erneut zu untersuchen Diese rückblickende Analyse soll Branchenkollegen praktische Perspektiven vermitteln, die aus praktischen Erfahrungen gewonnen wurden.

White paper of HJT Hyper-ion products of Risen Energy Development and application of Low-silver metallization paste

I. Weitsicht und systematische Planung: Mehr als nur Ersatz

Angesichts der begrenzten Silberreserven und der Preisvolatilität erkannte Risen Energy, dass die Einführung kostengünstiger Metallalternativen für ein nachhaltiges Wachstum unerlässlich war – ähnlich wie beim historischen Übergang von Gold- zu Kupferverbindungen in integrierten Schaltkreisen. Der Ansatz des Unternehmens ging über die konzeptionelle Substitution hinaus und umfasste auch die systematische Umsetzung:

Umfassende Materialauswahl: Risen Energy bewertete potenzielle Metalle (z. B. Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel) anhand von drei Kriterien: elektrische Leitfähigkeit, weltweite Reserven und Marktstabilität. Kupfer erwies sich aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit (5,96 × 10⁷ S/m), seiner reichlichen Reserven und seiner Kosteneffizienz als erstklassiger Kandidat.

Strategischer Technologiepfad: Obwohl die Galvanisierung eine silberfreie Alternative darstellt, gab Risen Energy einer Paste mit niedrigem Silbergehalt den Vorzug, bei der eine Silberschale einen kostengünstigen Metallkern umhüllt, da diese mit den bestehenden Produktionslinien kompatibel und schnell skalierbar ist.

Strenge Zuverlässigkeitsüberprüfung: Das Whitepaper zeigt, dass Module, die Pasten mit niedrigem Silbergehalt verwenden, nach Feuchtigkeits- und Temperaturwechselprüfungen (DH- und TC-Tests) mit um ein Vielfaches erhöhten Belastungsgraden eine hervorragende Degradationsrate aufweisen. In einigen Fällen übertrifft ihre Leistung sogar die von Modulen mit reinen Silberpasten, und ihre Stromerzeugungskapazität ist mit der von Modulen mit reinen Silberpasten vergleichbar.

II. Von der Innovation zur Industrialisierung: Führend in der Massenproduktion

Die HJT-Produkte von Risen Energy werden seit mehreren Jahren stabil und in großem Maßstab auf Produktionslinien hergestellt. Derzeit wurde der reine Silberverbrauch der HJT-Zellen von Risen Energy auf 3,9 Milligramm pro Watt (mg/W) reduziert, ein Wert, der weltweit führend ist.

III. Reflexionen und Ausblick: Wertorientierter Fortschritt

Diese Übersicht hebt drei Kernprinzipien hervor, die der Strategie von Risen Energy zugrunde liegen:

Inhärente Synergie zwischen HJT und silberarmen Materialien: Die Niedrigtemperaturfertigung, die Bifacialität und die überlegene Passivierung von HJT bieten eine ideale Plattform für sichere und effiziente Innovationen im Bereich der Metallisierung.

Kostensenkung als Wertmultiplikator: Durch die Integration von Materialoptimierung und Prozessexzellenz gewährleistet Risen Energy niedrigere LCOE-Werte und einen höheren ROI, ohne die Zuverlässigkeit oder Leistungsabgabe zu beeinträchtigen.

Materialinnovation als Katalysator für die Branche: Die Reduzierung des Silberverbrauchs geht über Kosteneinsparungen hinaus und stellt einen Paradigmenwechsel in der Photovoltaik-Technologie und Nachhaltigkeit dar.

Wir danken allen Kunden und Partnern für ihre kontinuierliche Aufmerksamkeit und ihr Vertrauen in die HJT-Technologie von Risen Energy. Risen Energy wird auch weiterhin das ursprüngliche Ziel der „Kostensenkung und Effizienzsteigerung" verfolgen, den Industrialisierungsprozess der HJT-Technologie vorantreiben und einen soliden Beitrag zur globalen Energiewende leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-strategie-fur-einen-geringen-silberanteil-von-risen-energy-fur-die-hjt-technologie-eine-langfristige-roadmap-302708142.html

09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2288048 09.03.2026 CET/CEST