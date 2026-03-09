EQS-News: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

EQS-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Corporate News



RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft

ISIN: DE000A1RFMY4 / WKN: A1RFMY

Sindelfingen, den 9. März 2026

Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 (HGB, testiert)

Die vorläufigen Geschäftszahlen waren am 12. Februar 2026 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht worden. Die testierten Zahlen bestätigen die vorläufigen Ergebnisse im Wesentlichen.

Einzelgesellschaft RCM AG mit Gewinn nach Steuern von + 0,54 Mio. € nach + 0,64 Mio. € im Vorjahr

Konzern-Ergebnis nach Steuern bei – 0,75 Mio. € nach + 1,86 Mio. € im Vorjahr

Weiterhin solide Eigenkapitalquote (Konzern: 48,5 %, Einzel: 68,0 %)

Konzern-Bilanzsumme + 7 % auf 38,13 Mio. €

Minimale Abweichungen gegenüber den am 12. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen

Projektrealisierung für das Geschäftsjahr 2026 angestrebt

Der Vorstand der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft (nachfolgend „RCM“) gibt hiermit die testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden vom Wirtschaftsprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat am 9. März 2026 festgestellt.

Die nachfolgend dargestellten minimalen Abweichungen resultieren aus Anpassungen im Rahmen der Abschlussprüfung.



Abweichungen gegenüber den vorläufigen Zahlen

Position Ad-hoc (vorl.) Testiert Abweichung Konzern-Ergebnis nach Steuern – 0,73 Mio. € – 0,75 Mio. € – 0,02 Mio. € Abschreibungen Finanzanlagen (Konzern) 0,93 Mio. € 0,94 Mio. € + 0,01 Mio. €

Alle übrigen in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 veröffentlichten Kennzahlen – insbesondere die Ergebnisse der Einzelgesellschaft, die Eigenkapitalquoten sowie die Bilanzsummen – wurden bestätigt.



Testierte Kennzahlen im Überblick



RCM-Konzern

RCM-Konzern GJ 2025 (testiert) GJ 2024 (testiert) Ergebnis nach Steuern – 0,75 Mio. € + 1,86 Mio. € davon: außerplanmäßige Abschreibungen Immobilien 0,19 Mio. € – davon: Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,94 Mio. € 0,13 Mio. € Umsatzerlöse 2,50 Mio. € 5,99 Mio. € Eigenkapitalquote 48,5 % 55,8 % Bilanzsumme 38,13 Mio. € 35,63 Mio. €

Ausblick

Der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Februar 2026 dargestellte Ausblick wird bestätigt. Der Vorstand geht weiterhin davon aus, dass der RCM-Konzern im Geschäftsjahr 2026 wieder an das Niveau früherer Projektrealisierungen anknüpfen kann und bereits im 1. Quartal 2026 in die Gewinnzone zurückkehrt.



Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG



Die Tochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG hat am heutigen Tag per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 von 0,26 € auf 0,05 € je Aktie anzupassen. Diese Entscheidung erfolgt gezielt, um die verfügbaren Mittel vorrangig für den weiteren Ausbau der operativen Geschäftstätigkeit einzusetzen – insbesondere für die laufenden Bauprojekte und geplante Immobilieninvestitionen. Vorstand und Aufsichtsrat der SMW sind überzeugt, dass die Stärkung der Investitionskraft im Interesse einer nachhaltigen Wertsteigerung für alle Aktionäre liegt.

Darüber hinaus hat die SMW ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot an ihre Aktionäre angekündigt. Die RCM wird als Konzernmuttergesellschaft keine Aktien im Rahmen dieses Rückkaufangebots einreichen.



2288272 09.03.2026 CET/CEST