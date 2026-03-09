EQS-News: Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater Eigentümerstruktur

EQS-News: SCUR-Alpha 1996 GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt strategische Allianz mit blau direkt in gemeinsamer privater Eigentümerstruktur



09.03.2026 / 08:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Netfonds AG schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus und formt strategische Allianz mit blaudirekt in gemeinsamer privater Eigentümerstruktur

Strategische Partnerschaft mit dem Ziel, Wachstumspotenziale im Bereich Software und Infrastrukturlösungen für Finanz- und Versicherungsdienstleister zu erschließen

Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74, „Netfonds“) hat ein Investment Agreement mit der SCUR-Alpha 1996 GmbH (zukünftig: German Wealth Technology GmbH), die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam „Warburg Pincus“), geschlossen. Demnach wird Warburg Pincus ein öffentliches Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien an Netfonds, die nicht von Warburg Pincus gehalten werden, zu einem Preis von EUR 78,25 pro Netfonds Aktie in bar abgeben.

Aktionäre erhalten damit eine Prämie von 64,4 % auf den Schlusskurs der Netfonds Aktie am 06. März 2026, und eine Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate.

Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Angebot uneingeschränkt und ausdrücklich und sehen darin eine attraktive Möglichkeit für die Aktionäre, den Wert ihrer Beteiligung vor einem „Delisting“ der Netfonds Aktie zu realisieren.

Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von circa 53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert.

Lübeck / Hamburg, 09.03.2026 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), ein führender Servicedienstleister der deutschen Finanz- und Versicherungswirtschaft, stellt die Weichen für die Zukunft. Durch den Zusammenschluss mit der blau direkt Gruppe unter dem Dach von Fonds des Wachstumsinvestors Warburg Pincus entsteht mit über 550 Mio. Euro Umsatz und 600 Mitarbeitenden ein führender Anbieter für Software- und Infrastrukturdienstleistungen für die Finanz- und Versicherungsbranche. Während Netfonds tiefgehende Expertise im Investmentbereich, in der Regulatorik und im 360-Grad-Plattform-Ansatz (finfire) einbringt, steuert blau direkt führende Automatisierungserfahrung im Versicherungssektor bei.

Unternehmerische Kulturen und gemeinsame Werte als Fundament

Dass Netfonds und blau direkt kulturell und strategisch harmonieren, haben sie bereits mit der gemeinsamen Initiative zum Vergleichsrechner „comparit“ unter Beweis gestellt, um industrieweit allen Maklern und deren Endkunden den Zugang zu produktunabhängiger Beratung zu ermöglichen. Die räumliche Nähe zwischen Hamburg und Lübeck spiegelt sich auch in ähnlichen Wertesystemen wider: Beide Häuser verstehen sich als unternehmerische und technologische Visionäre und gleichzeitig als hanseatisch-bodenständige Partner. Die über Jahre gewachsene Vertrauensbasis bildet das Fundament für die gemeinsame Partnerschaft.

Führende Technologie durch gebündelte Kompetenz

Beide Unternehmen zählen in ihren Segmenten zu den Technologieführern. Gemeinsam wollen sie diese Position durch die Entwicklung modernster KI-Anwendungen weiter ausbauen und so ein wettbewerbsfähiges IT-Team formen, das Automatisierungsprozesse auf ein neues Niveau hebt und die Wettbewerbsfähigkeit der angeschlossenen Partner deutlich stärkt. Warburg Pincus ist mit umfangreicher Sektorerfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie sowie dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum der Portfoliounternehmen hierfür der ideale Partner.

„Wir haben mit Netfonds eine Plattform geschaffen, die skalierbar, praxisnah, aber vor allem menschlich ist. In einem Markt, der technologisch getriebene Effizienz verlangt, ist diese Chance einzigartig und wir bündeln nun unsere Kräfte mit blau direkt“, betont Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG. „Diese Partnerschaft ist ein Versprechen an den Markt, für unsere Partner und Kunden nicht nur Dienstleister, sondern der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Zukunft zu sein. Wir bleiben uns treu, werden aber gemeinsam schneller, stärker und relevanter.“

Expertise und Stärken, die sich ergänzen

blau direkt setzt seit zwei Jahrzehnten neue Maßstäbe in der effizienten Abwicklung und Verwaltung von Versicherungen und versteht sich als Digitalisierungsmotor für die gesamte Branche: Als technologieoffener Software- und Dienstleistungspartner unterstützt blau direkt eigenständige Maklerbetriebe, große Vertriebseinheiten und Banken, sowie andere Maklerpools mit führenden Automatisierungslösungen. Die besondere Expertise von Netfonds im Investmentbereich rundet das zukünftige Angebot ab, um Partner noch ganzheitlicher unterstützen zu können.

„Versicherung und Investment wachsen technologisch zusammen. In der KI-Ära erschließen wir neue Potenziale und definieren gemeinsam das Betriebssystem der Branche. Wir verfügen über beste Voraussetzungen, Makler beim Einsatz von KI mit voller Kraft nach vorne zu bringen“, ergänzt Ait Voncke, CEO von blau direkt.

Unabhängigkeit und Kontinuität als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft ist die unternehmerische Eigenständigkeit der beiden Firmen. Netfonds wird als komplementäre Schwestergesellschaft innerhalb der Gruppe agieren und ihre Marke, ihren Standort in Hamburg und ihre einzigartige Unternehmenskultur beibehalten. Das Management der Netfonds beteiligt sich an der gemeinsamen Holding und bleibt in der Führungsverantwortung, und hat sich bereits dazu verpflichtet, unter Andienung ihrer eigenen Beteiligung das Angebot unwiderruflich zu unterstützen.

Vorteile für Partner und Markt:

Ganzheitlichkeit: Die Partner von Netfonds erhalten erweiterten Zugriff auf modernste Versicherungsprozesse, während blau-Partner von der Investment-Kompetenz von Netfonds profitieren.

Technologie-Führer: Noch stärkere Investitionen in IT-Teams, um die Entwicklung im Technologiebereich weiter signifikant zu beschleunigen.

Nachfolgelösungen: Durch die Integration der „Tjara“-Infrastruktur entstehen marktführende Lösungen für die Bestandsnachfolge im Investment- und Versicherungsbereich.

Strategischer Abschied vom Börsenhandel, Eckdaten des Angebots

Die Realisierung des gemeinsamen Potentials von blau direkt und Netfonds ist nur in einer gemeinsamen, privaten Eigentümerstruktur möglich – abseits der Volatilität und Kosten des Kapitalmarkts. Daher unterbreitet Warburg Pincus den Netfonds Aktionären ein öffentliches Angebot zu einem Preis von EUR 78,25 je Aktie mit dem Ziel, Netfonds vollständig von der Börse zu nehmen. Dies entspricht einer Prämie von 78,3 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Netfonds Aktie der vergangenen drei Monate.

Die Angebotsunterlage mit den verbindlichen Konditionen des Angebots und einer näheren Beschreibung zum Angebot und des Annahmeprozesses wird am heutigen Tage veröffentlicht und markiert den Beginn einer sechswöchigen Annahmefrist, die mit Ablauf des 20. April 2026 endet. Der Vollzug des Angebots wird von marktüblichen Bedingungen wie regulatorischen Freigaben abhängen. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.

Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von circa 53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert, einschließlich der Beteiligungen des derzeitigen CEOs, CFOs und CBOs der Netfonds AG sowie von Karsten Dümmler, Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats von Netfonds. Warburg Pincus behält sich zusätzlich vor im Rahmen einer etwaigen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Bezugsrechtsausschluss Netfonds Aktien bis zu einer Gesamtbeteiligung in Höhe von 9,9 % des derzeitigen Grundkapitals der Netfonds zu zeichnen.

Vorstand und Aufsichtsrat befürworten das Angebot uneingeschränkt und ausdrücklich und sehen darin eine attraktive Möglichkeit für die Aktionäre, den Wert ihrer Beteiligung vor einem „Delisting“ der Netfonds Aktie zu realisieren. Unmittelbar nach Ende der Annahmefrist wird Netfonds die Beendigung der Einbeziehung der Netfonds Aktien im öffentlichen Handel des Freiverkehrs mit Wirkung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots veranlassen. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

Das Angebot unterliegt nicht den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG).

Warburg Pincus wird von Kirkland & Ellis International LLP als Rechtsberater und von Jefferies als Finanzberater unterstützt.

Netfonds wird von GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB als Rechtsberater unterstützt.

Sämtliche Informationen und Veröffentlichungen zum Angebot finden sich auf der Website: www.nukleus-offer.com.

Pressekontakte

Netfonds blau direkt Warburg Pincus Philip Angrabeit Anna Westphal Katharina Gebsattel +49 40 822 267 142 +49 451 87201268 +49 172 718 68 57 pangrabeit@netfonds.de presse@blaudirekt.de katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. www.netfonds-group.com / www.netfonds.de

Über blau direkt

blau direkt zählt zu den führenden Technologieanbietern für die unabhängige Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen. Seit mehr als 25 Jahren ist das Lübecker Unternehmen auf Digitalisierung und Prozessoptimierung spezialisiert und setzt bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft stetig neue Standards in der Branche. Die cloudbasierte Systemwelt von blau direkt gilt als eine der leistungsstärksten und effizientesten Technologie-Plattformen für die Vermittlung und die Verwaltung von Versicherungen und Finanzanlagen. Moderne Vermittlerunternehmen, die auf blau direkt als Technologiepool setzen, reduzieren ihre Verwaltungsaufwände und verzeichnen ein doppelt so hohes jährliches Wachstum wie Maklerbetriebe im Bundesdurchschnitt. www.blaudirekt.de

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat über 215 Unternehmen im Portfolio (einschließlich blau direkt), die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert. www.warburgpincus.com

Disclaimer / Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere der Netfonds AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben werden erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären der Netfonds AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Da die Aktien der Netfonds AG nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das Angebot. Die Angebotsunterlage wird weder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.

Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCUR-Alpha 1996 GmbH c/o Kaninchenborn 31 23560 Lübeck Deutschland E-Mail: voncke@blaudirekt.de EQS News ID: 2287552

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287552 09.03.2026 CET/CEST