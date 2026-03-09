EQS-News: PANDION AG sichert Projektfinanzierung durch Apollo für OFFICEHOME Beat in München

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Finanzierung

PANDION AG sichert Projektfinanzierung durch Apollo für OFFICEHOME Beat in München



09.03.2026 / 11:00 CET/CEST

Von Apollo verwaltete Fonds stellen 240 Mio. Euro Projektfinanzierung für OFFICEHOME Beat bereit

Vollvermietetes Büroprojekt im Münchner Werksviertel mit Siemens als Single Tenant

Internationale Investoren vertrauen in Premium-Standort und OFFICEHOME-Konzept

Köln, London, 09. März 2026 – Die PANDION AG hat eine Projektfinanzierung in Höhe von 240 Mio. Euro mit Apollo (NYSE: APO) für die Entwicklung des Büroprojekts OFFICEHOME Beat im Münchner Werksviertel abgeschlossen. Das Projekt umfasst rund 33.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche und ist vollständig an die Siemens AG als Single Tenant vermietet. Der Standort im Werksviertel zählt zu den dynamischen und gefragten innerstädtischen Entwicklungsquartieren Münchens und steht für eine moderne, urbane Arbeitswelt in zentraler Lage.

Die Finanzierung durch von Apollo verwaltete Fonds bildet die Grundlage für die Realisierung eines der bedeutendsten Büroprojekte im Münchner Markt. Für das Gebäude wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung sowie ein WiredScore-Goldstatus angestrebt.

„Die Finanzierung des OFFICEHOME Beat durch Apollo bestätigt die starke wirtschaftliche Substanz des Projekts. Mit einem international renommierten Finanzierungspartner und einem Blue-Chip-Mieter wie Siemens unterstreicht das Projekt die Attraktivität unseres OFFICEHOME-Konzepts in deutschen Top-Standorten“, sagt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Die Transaktion verdeutlicht das Vertrauen internationaler Investoren in hochwertige, nachhaltig konzipierte Büroentwicklungen in zentralen Lagen deutscher Metropolen.

„Wir freuen uns, die Entwicklung des OFFICEHOME Beat zu begleiten“, sagt Ben Eppley, Partner bei Apollo. „Das Projekt vereint eine erstklassige innerstädtische Lage, einen langfristig gesicherten Top-Mieter sowie ein überzeugendes architektonisches und nachhaltiges Konzept. Es entspricht damit unserer Strategie, die Realisierung qualitativ hochwertiger Immobilienprojekte mit stabiler wirtschaftlicher Grundlage zu finanzieren.“

Die PANDION AG wurde bei der Strukturierung der Finanzierungslösung von VICTORIAPARTNERS beraten.



Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.000 hochwertige Wohnungen und entwickelt rund 200.000 m² modernste Büroflächen unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,17 Milliarden Euro, davon rund 3,3 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

