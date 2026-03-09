EQS-News: Polymatech Electronics präsentiert LED-COB-Lösungen der nächsten Generation auf der Light + Building 2026
Polymatech Electronics präsentiert LED-COB-Lösungen der nächsten Generation auf der Light + Building 2026
FRANKFURT, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, ein führender Innovator im Bereich Halbleiter- und optoelektronischer Technologien, präsentiert seine hochmodernen Chip-on-Board (COB) LED-Lösungen auf der Light + Building 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Licht- und Gebäudetechnik, die vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main stattfindet.
Besucher sind eingeladen, die neuesten LED-Innovationen von Polymatech in Halle 8, Stand E39 zu entdecken. Dort stellt das Unternehmen COB-Technologien der nächsten Generation vor, die für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Designflexibilität in einer Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurden.
Fortschrittliche COB-Technologie für vielfältige Beleuchtungsanwendungen
Die neuesten COB-LED-Lösungen von Polymatech bieten eine hohe Lichtausbeute, ein überlegenes Wärmemanagement und eine ausgezeichnete Farbkonsistenz. Dadurch eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsumgebungen wie:
- Architektur- und Ambientebeleuchtung
- Medizinische und Gesundheitsumgebungen
- Wohn- und Hospitality-Bereiche
- Einzelhandels- und Displaybeleuchtung
- Horticulture-Beleuchtungssysteme
Die ausgestellten Lösungen unterstreichen Polymatechs kontinuierliches Engagement für präzise Halbleitertechnik, fortschrittliche Packaging- Technologien und anwendungsorientierte Innovationenb zur Unterstützung der sich wandelnden Anforderungen globaler Beleuchtungshersteller.
Treffen Sie das Team am Stand E39 Polymatech Electronics wird auf der Messe vertreten durch:
Alan Wagner
Chief Technology Officer
Nisene Technology Group
E-Mail: alan@nisene.com
Mirjam Perman
Sales Manager
Brandner Electronics
E-Mail: salesmanager@brandner.ee
Tarja Rapala-Virtanen
Chief Executive Officer
Brandner Electronics
E-Mail: tarja.rapala@polymatech.in
Das Team steht bereit, um sich mit Herstellern von Beleuchtungssystemen, Systemintegratoren und Industriepartnern über Kooperationsmöglichkeiten und maßgeschneiderte LED-Lösungen auszutauschen.
Die Zukunft der Solid-State-Beleuchtung gestalten
Polymatech Electronics erweitert kontinuierlich seine Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Halbleiter-Packaging- und LED-Technologien und ermöglicht Kunden weltweit die Entwicklung energieeffizienter und leistungsstarker Beleuchtungssysteme.
Fachbesucher der Light + Building 2026 sind herzlich eingeladen, Halle 8, Stand E39 zu besuchen, um die neuesten Innovationen von Polymatech kennenzulernen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.polymatech.in
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2929142/Chip_on_Board_COB.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/polymatech-electronics-prasentiert-led-cob-losungen-der-nachsten-generation-auf-der-light--building-2026-302708172.html
