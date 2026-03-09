EQS-News: Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Angebots

EQS-News: SCUR-Alpha 1996 GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme

09.03.2026 / 07:59 CET/CEST

Bieterin:

SCUR-Alpha 1996 GmbH (zukünftig: German Wealth Technology GmbH)

c/o German Brokerage & Technology GmbH

Kaninchenborn 31

23560 Lübeck

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter HRB 309810

Zielgesellschaft:

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter HRB 120801

ISIN DE000A1MME74 / WKN A1MME7

Am 9. März 2026 hat SCUR-Alpha 1996 GmbH (künftig: German Wealth Technology GmbH) ("Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus"), entschieden, den Aktionären der Netfonds AG ("Netfonds") anzubieten, im Wege eines öffentlichen Barangebots sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien von Netfonds (ISIN DE000A1MME74), mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von Netfonds von EUR 1,00 je Aktie ("Netfonds Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 78,25 je Netfonds-Aktie zu erwerben ("Angebot").

Der Vollzug des Angebots wird von marktüblichen Bedingungen wie regulatorischen Freigaben abhängen. Das Angebot wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen. Darüber hinaus wird das Angebot zu den in der Angebotsunterlage veröffentlichten Bestimmungen erfolgen.

Zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus bereits eine Beteiligung von circa 53 % an Netfonds unwiderruflich gesichert.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden im Internet unter https://www.nukleus-offer.com veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere der Netfonds AG dar. Das Angebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das Angebot betreffende Angaben werden erst in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären der Netfonds AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Da die Aktien der Netfonds AG nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das Angebot. Die Angebotsunterlage wird weder von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch einer anderen Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland überprüft oder genehmigt werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.

Das Angebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

München, 9. März 2026

SCUR-Alpha 1996 GmbH (zukünftig: German Wealth Technology GmbH)

