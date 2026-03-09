EQS-News: Wir stellen vor: Trust3 AI: das nächste Kapitel der Daten- und KI-Governance für Privacera

EQS-News: Trust3 AI / Schlagwort(e): Miscellaneous

Wir stellen vor: Trust3 AI: das nächste Kapitel der Daten- und KI-Governance für Privacera



09.03.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FREMONT, Kalifornien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Privacera kündigte die Umbenennung und Einführung der Trust3 AI-Plattform an, der branchenweit ersten einheitlichen agentenbasierten Governance-Plattform, die auf die komplexen Governance- und Sicherheitsanforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten ist. Durch die nahtlose Abstimmung von KI, Daten und Compliance beseitigt Trust3 AI die kritischen Governance-Reibungspunkte, die in der Vergangenheit die Innovation gebremst haben, und bietet die Datenbereitschaft und strukturelle Integrität, die für den zuverlässigen und präzisen Einsatz von KI-Agenten erforderlich sind.

Logo

Obwohl Data Governance seit über zwei Jahrzehnten eine anerkannte Praxis ist, meldet nur ein Drittel der Unternehmen eine wirkliche Umsetzung dieses Konzepts. Diese Lücke ist zu einem kritischen Engpass geworden, da Unternehmen die Einführung von KI für ihr Wachstum vorschreiben. Laut dem Deloitte-Bericht „2026 State of AI in the Enterprise" sind die aktuellen Einsatzraten mit nur 11 % im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor gering, was vor allem auf die Komplexität der Infrastruktur und die fragmentierten Eigentumsverhältnisse zurückzuführen ist. Mit der Umstellung von Unternehmen auf moderne Architekturen wie Snowflake, Databricks, Apache Iceberg und Anthropic werden herkömmliche statische Governance-Tools obsolet, da sie nicht in der Lage sind, die Komplexität fragmentierter Datenökosysteme und die autonome Natur von KI-Agenten zu verwalten.

Die derzeitige Landschaft ist von Governance-Reibungen geprägt, bei denen Daten- und KI-Teams in voneinander getrennten Silos arbeiten und die Sicherheit durch fragmentierte, toolbasierte Konfigurationen verwalten. Dieser nicht anpassungsfähige Ansatz führt zu einer nicht einheitlichen Durchsetzung von Richtlinien und zu Leistungsengpässen, so dass die Governance eher ein Hindernis als ein strategischer Wegbereiter ist. Infolgedessen stecken die meisten KI-Projekte in einem „Pilot-Fegefeuer" fest, wie in dem McKinsey-Bericht „State of AI in 2025" beschrieben. Sie scheitern an der unternehmensweiten Einführung, weil es ihnen an sicheren Datengrundlagen, automatischer Nachverfolgung und flexibler Governance mangelt, die für die sichere Verwaltung von KI-Agenten im großen Maßstab erforderlich sind.

„Laut Jason Bloomberg, Managing Director des Analystenunternehmens Intellyx, kämpfen Unternehmen seit Jahren mit der Umsetzung angemessener Data-Governance-Praktiken. Das Ergebnis sind fragmentierte Data-Governance-Prozesse, unzureichende Rechenschaftspflicht und mangelnde Transparenz, die sich nun auf ihre Fähigkeit auswirken, effektive KI-Initiativen umzusetzen. Mit Trust3 AI können Unternehmen nun eine proaktive, kontinuierliche Daten- und KI-Governance implementieren, die die Data Governance mit einer einzigen Vertrauensebene für den gesamten Datenbestand optimiert."

„Da wir über verschiedene Clouds und Datenplattformen hinweg arbeiten, hat die Komplexität der Governance unsere Fähigkeit, KI zu operationalisieren, in der Vergangenheit beeinträchtigt. Mit Trust3 AI verfügen wir nun über eine einheitliche Vertrauensebene, die sowohl unsere Daten als auch unsere KI-Systeme durchgängig kontrolliert. Dies hat die unternehmensweite Einführung von Daten und KI erheblich beschleunigt und gleichzeitig sichergestellt, dass wir die strengen Sicherheits-, Compliance- und Transparenzstandards einhalten, die in unserer Größenordnung erforderlich sind." - CIO, Fortune-50-Unternehmen

Trust3 AI löst diese Herausforderungen durch die Bereitstellung einer einzigartigen, erweiterbaren Plattform, die unerschütterliches Vertrauen bietet und gleichzeitig völlige architektonische Flexibilität gewährleistet. Dadurch wird die Lücke zwischen Datenrichtlinien und KI-Tools geschlossen und es entsteht eine umfassende Lösung, die Compliance, Transparenz und Kontrolle gewährleistet. Die Plattform kombiniert umfassende Data Governance und KI-Governance-Agenten. Diese automatisierten „Trust Agents" bieten Daten und KI-Agenten für die Erkennung, automatisierte natürliche Sprache für die Erstellung von Richtlinien, Echtzeit-Leitplanken und Kontrollen, die Daten sichern und Richtlinien für Daten und KI-Agenten durchsetzen. Durch die gemeinsame Steuerung von Daten und KI als einheitliches Ökosystem verhindert die Plattform proaktiv Voreingenommenheit und Verstöße gegen ethische und Compliance-Vorgaben. Dieser Ansatz beseitigt die Hindernisse, die normalerweise die Einführung von KI verzögern, und gewährleistet eine nahtlose Anpassung an strenge Vorschriften wie DSGVO, HIPAA und das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz.

„In dem Maße, in dem Unternehmen mit der Operationalisierung von Agenten-KI beginnen, stellen sie fest, dass traditionelle, passive Governance-Modelle nicht mit der Komplexität der heutigen agenten- und datengesteuerten Ökosysteme Schritt halten können", so Balaji Ganesan, CEO von Trust3 AI. „Trust3 AI stellt einen grundlegenden Wandel dar, weg von starren, isolierten Kontrollen hin zu einer einheitlichen Vertrauensschicht, die kontinuierliche Integrität bietet. Durch die nahtlose Integration von Daten- und KI-Governance versetzen wir Unternehmen in die Lage, dem Pilot-Fegefeuer zu entkommen und autonome KI-Agenten mit absolutem Vertrauen und unternehmensgerechter Ausfallsicherheit einzusetzen."

Durch die Neudefinition von Governance für die KI-Ära stellt Trust3 AI sicher, dass Sicherheit und Compliance nicht länger ein nachträglicher Gedanke sind, sondern grundlegende Elemente der Innovation. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten über Multi-Cloud-Implementierungen und verschiedene Architekturen hinweg zu nutzen und sicherzustellen, dass die zugrunde liegende Datenqualität und -sicherheit den Ansprüchen ihrer KI-Initiativen entspricht.

Informationen zu Trust3AI Trust3 AI, früher bekannt als Privacera, bietet eine einheitliche Daten- und KI-Access-Governance-Plattform, die Daten über Cloud-Dienste und lokale Umgebungen hinweg sichert – einschließlich moderner KI-Tools wie Gemini, Anthropic. Trust3 AI genießt das Vertrauen führender Unternehmen und ermöglicht es ihnen, nahtlosen Datenzugriff mit strengen Sicherheits- und Compliance-Vorgaben in Einklang zu bringen.

Medienkontakt:

Ibby Rahmani

Head of Marketing

ibby.rahmani@trust3.ai

510-701-7202

www.trust3.ai

Marketecture

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928618/Trust3_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928619/Trust3_Marketecture_Infographic.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wir-stellen-vor-trust3-ai-das-nachste-kapitel-der-daten--und-ki-governance-fur-privacera-302707920.html

09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2288064 09.03.2026 CET/CEST