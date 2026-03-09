EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche Post AG

Deutsche Post AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



09.03.2026 / 17:38 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten Deutsche Post AG

Charles-de-Gaulle-Straße 20

53113 Bonn

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 06.03.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,0038 % 1.150.000.000 Letzte Veröffentlichung 2,6745 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 34.543.940 3,0038 % %

