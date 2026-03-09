Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.03.2026

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3D SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
AscomBericht Geschäftsjahr 2025
bet-at-home.comBericht Geschäftsjahr 2025
Caseys General StoresBericht 3. Quartal 2026
Coherus OncologyBericht Geschäftsjahr 2025
CONSTELLATION SOFTWAREBericht Geschäftsjahr 2025
COSMO PHARMACEUTICALSBericht Geschäftsjahr 2025
Fuelcell EnergyBericht 1. Quartal 2026
GEA GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Hewlett Packard EnterpriseBericht 1. Quartal 2026
REALBOTIXBericht Geschäftsjahr 2025
Sharplink GamingBericht Geschäftsjahr 2025
Unusual MachinesBericht Geschäftsjahr 2025
Voyager TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
ZIM Integrated Shipping ServicesBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

