GEA Group Zahlen, CF Industries Düngertrend, Gold zwischen Dollar & Zinsen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Neuson, Hensoldt, Gea Group, Lamb Weston, Live Nation, Hims & Hers Health, Tesla, Oracle, CF Industries, Gold.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
GEA Group: Zahlen über Erwartung
Der Anlagenbauer liefert starke Kennzahlen und hebt seine Ziele an. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum – und was bedeutet der Auftragseingang für die kommenden Quartale?
CF Industries: Düngerpreise im Fokus
Störungen im globalen Handel könnten den Düngermarkt verändern. Welche Folgen das für Angebot, Preise und Agraraktien haben könnte, schauen wir uns genauer an.
Gold: Zwischen Dollar und Zinserwartungen
Der Edelmetallpreis zeigt ungewohnte Schwäche, obwohl geopolitische Risiken steigen. Welche Rolle spielen Dollarstärke, Inflation und Zinserwartungen jetzt?
