GEA Group Zahlen, CF Industries Düngertrend, Gold zwischen Dollar & Zinsen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

GEA Group: Zahlen über Erwartung

Der Anlagenbauer liefert starke Kennzahlen und hebt seine Ziele an. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum – und was bedeutet der Auftragseingang für die kommenden Quartale?

CF Industries: Düngerpreise im Fokus

Störungen im globalen Handel könnten den Düngermarkt verändern. Welche Folgen das für Angebot, Preise und Agraraktien haben könnte, schauen wir uns genauer an.

Gold: Zwischen Dollar und Zinserwartungen

Der Edelmetallpreis zeigt ungewohnte Schwäche, obwohl geopolitische Risiken steigen. Welche Rolle spielen Dollarstärke, Inflation und Zinserwartungen jetzt?