Märkte heute

GEA Group Zahlen, CF Industries Düngertrend, Gold zwischen Dollar & Zinsen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Wacker Neuson, Hensoldt, Gea Group, Lamb Weston, Live Nation, Hims & Hers Health, Tesla, Oracle, CF Industries, Gold.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

GEA Group: Zahlen über Erwartung 

Der Anlagenbauer liefert starke Kennzahlen und hebt seine Ziele an. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum – und was bedeutet der Auftragseingang für die kommenden Quartale?

CF Industries: Düngerpreise im Fokus 

Störungen im globalen Handel könnten den Düngermarkt verändern. Welche Folgen das für Angebot, Preise und Agraraktien haben könnte, schauen wir uns genauer an.

Gold: Zwischen Dollar und Zinserwartungen 

Der Edelmetallpreis zeigt ungewohnte Schwäche, obwohl geopolitische Risiken steigen. Welche Rolle spielen Dollarstärke, Inflation und Zinserwartungen jetzt?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa
adidas
Alphabet A
Coinbase
Meta
Salesforce
Alphabet C
PepsiCo
Zscaler
PVA TePla
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News