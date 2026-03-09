Grünen-Chefin fordert nach Landtagswahl mehr Pragmatismus im Bund

Berlin, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner hat nach dem Wahlsieg in Baden-Württemberg einen pragmatischeren Kurs der Bundesregierung gefordert. "Ich wünsche mir, dass wir mehr von diesem BaWü-Spirit auch im Bund ‌bekommen", sagte Brantner am Montag in Berlin. Anstatt Scheindebatten zu führen, müsse man die Aufgaben ehrlich angehen. Der ⁠Wahlsieg ⁠von Spitzenkandidat Cem Özdemir verkörpere die für das Land stehende Verbindung von Ökonomie und Ökologie, "im besten Sinne Spätzle und Robotik". Der Ausgang sei ein starkes Signal, dass der "anti-grüne Populismus" nicht verfangen habe.

Brantner warf der Koalition ‌aus Union und SPD im Bund ‌vor, nicht die Kraft für die großen Aufgaben zu haben. Die Wirtschaftskompetenz der Union bröckele, was auch ein Brief ⁠von mehr als 2500 Unternehmen an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ‌zeige. Die Regierungspolitik mache zudem ⁠mit Blick auf die Energiepreise das Leben der Bürger teurer.

Mit Humor reagierte Brantner auf die Frage, wie die Grünen angesichts der Patt-Situation im Landtag ‌mit Überlegungen aus der ⁠zweitplatzierten CDU umgingen, sich mit ⁠den Grünen das Ministerpräsidentenamt zu teilen. "Ich hatte ja bis gestern geglaubt, die CDU sei gegen Lifestyle-Teilzeit. Wir sind für Vollzeit-Ministerpräsidenten." Die Grünen hatten die Wahl mit einem Vorsprung von rund 27.300 Stimmen gewonnen. Bei der Sitzverteilung im Landtag sind sie mit je 56 Mandaten gleichauf.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von ⁠Hans Busemann

