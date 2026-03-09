Henkel setzt Einkaufstour fort - US-Haarpflegemarke im Visier
Düsseldorf, 09. Mrz (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Haarpflege-Geschäft durch einen Zukauf in den USA.
Henkel habe mit dem Finanzinvestor Main Post Partners eine Vereinbarung zur Übernahme von "Not Your Mother’s", einer schnell wachsenden Haarpflege- und Styling-Konsumentenmarke unterzeichnet, teilte der Düsseldorfer Dax-Konzern am Montag mit. 2025 erzielte die Marke Henkel zufolge einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro und ein zweistelliges Wachstum sowie eine starke Bruttomarge. "Mit der angestrebten Transaktion wollen wir unsere Präsenz im nordamerikanischen Hair-Segment für Konsumenten weiter stärken", sagte Konzern-Chef Carsten Knobel. Die zuständigen Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Zu finanziellen Details schwiegen sich beide Seiten aus.
Henkel hatte zuletzt sein zweites Standbein, das Geschäft rund um Klebstoffe, durch zwei Zukäufe gestärkt. Dazu übernahmen die Düsseldorfer die niederländische Stahl Holdings, die Beschichtungen unter anderem für die Automobil-, Bekleidungs-, Verpackungs- und Möbelindustrie herstellt. Henkel hatte zudem die Übernahme der ATP Adhesive Systems aus der Schweiz vermeldet. Diese beiden Akquisitionen sollen Knobel zufolge allein nahezu eine Milliarde zusätzlichen Umsatz bringen.
Die Henkel-Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt macht rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Zweites Standbein ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln mit Marken wie Persil oder Somat sowie Haar- und Körperpflegeprodukten wie Schwarzkopf oder Syoss.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
