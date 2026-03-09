Henkel setzt Einkaufstour fort - US-Haarpflegemarke im Visier

Düsseldorf, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Haarpflege-Geschäft durch einen Zukauf in den USA.

Henkel habe mit dem Finanzinvestor Main Post Partners eine Vereinbarung zur Übernahme von "Not Your Mother’s", einer ‌schnell wachsenden Haarpflege- und Styling-Konsumentenmarke unterzeichnet, teilte der Düsseldorfer Dax-Konzern am Montag mit. 2025 erzielte die Marke ⁠Henkel zufolge ⁠einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro und ein zweistelliges Wachstum sowie eine starke Bruttomarge. "Mit der angestrebten Transaktion wollen wir unsere Präsenz im nordamerikanischen Hair-Segment für Konsumenten weiter stärken", sagte Konzern-Chef Carsten Knobel. Die ‌zuständigen Behörden müssen der Transaktion ‌noch zustimmen. Zu finanziellen Details schwiegen sich beide Seiten aus.

Henkel hatte zuletzt sein zweites Standbein, das Geschäft rund um ⁠Klebstoffe, durch zwei Zukäufe gestärkt. Dazu übernahmen die Düsseldorfer ‌die niederländische Stahl Holdings, die ⁠Beschichtungen unter anderem für die Automobil-, Bekleidungs-, Verpackungs- und Möbelindustrie herstellt. Henkel hatte zudem die Übernahme der ATP Adhesive Systems aus der Schweiz vermeldet. ‌Diese beiden Akquisitionen sollen ⁠Knobel zufolge allein nahezu ⁠eine Milliarde zusätzlichen Umsatz bringen.

Die Henkel-Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt macht rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Zweites Standbein ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln mit Marken wie Persil oder Somat sowie Haar- und Körperpflegeprodukten wie Schwarzkopf oder Syoss.

