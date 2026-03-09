Hoher Ölpreis kann Milliarden kosten und Inflationswelle auslösen

Berlin, 09. Mrz (Reuters) - Experten ⁠warnen angesichts stark gestiegener Energiepreise durch den Iran-Krieg vor enormen Kosten für Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland. "Zieht sich die Krise über Monate, könnte es für die deutsche Wirtschaft ernst werden", sagte die Handelsexpertin des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), Samina Sultan, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nach IW-Berechnungen würde ein Ölpreis von 150 Dollar je Barrel die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr rund 0,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes kosten, 2027 dann bereits 1,3 Prozent. "Real verliert Deutschland damit über 80 Milliarden Euro in zwei Jahren", sagte Sultan. "Das trifft die ohnehin fragile Erholung ‌hart."

Dessen ist sich auch die Bundesregierung bewusst. Wegen der auf den Weltmärkten gestiegenen Gas- und Ölpreise sei "das Risiko für einen Rückschlag bei der erwarteten Erholung der Industriekonjunktur deutlich gestiegen", betonte das Wirtschaftsministerium. Die Analysten von Deutsche Bank Research halten nach wie vor ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,5 Prozent für dieses und kommendes ⁠Jahr für möglich. "Der Nahost-Konflikt und ⁠die damit verbundenen Energiepreisanstiege stellen Risiken für unsere derzeitigen Wachstums- und Inflationsprognosen dar", räumten die Ökonomen ein.

VERWUNDBARE LIEFERKETTEN

Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich nach Angriffen auf iranische Tanker und Lager zu Wochenbeginn um jeweils rund 15 Prozent. Mit 107,72 und 103,99 Dollar je Fass (159 Liter) lagen sie auf dem höchsten Stand seit rund vier Jahren. "Der Krieg im Iran führt uns erneut vor Augen, wie verwundbar die globale Energieversorgung und Lieferketten sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup. Der drastische Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise belaste die gesamte Weltwirtschaft. Europa muss dem VCI zufolge mit steigender Inflation und Wachstumsabschwächung bis hin zu einer Rezession rechnen. "Unsere Unternehmen können ‌Krise", gab sich Große Entrup zugleich optimistisch. "Sie sind geübt darin, schnell auf neue Situationen zu reagieren." Doch ‌die stark steigenden Preise und die anhaltende Unsicherheit stellten viele Betriebe vor Herausforderungen.

Holger Lösch aus der Hauptgeschäftsführung des Industrieverbandes BDI sprach von einer großen Unsicherheit. "Sollten die Störungen anhalten, wären rund 20 Prozent des globalen Ölverbrauchs und 20 Prozent des globalen LNG-Flüssiggashandels betroffen." Europa bleibe verwundbar. "Konkrete nationale politische Maßnahmen drängen sich aktuell nicht auf."

AUCH SPD GEGEN TANKRABATT

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf fordert schärfere Regeln für Mineralölkonzerne anstelle von Staatshilfen wie eines Tankrabatts. Es sei "entsetzlich", wie einzelne Konzerne in Krisenzeiten ihre Gewinne ⁠steigerten. "Wir sehen ganz eindeutig, dass die Marktbewegungen nicht das hergeben, was eigentlich in der Marktwirtschaft passieren sollte, sondern dass wirklich doppelt und dreifach verdient wird." Als mögliche Maßnahmen ‌nannte er eine Begrenzung von Preisanpassungen auf einmal pro Tag oder ein Maximum für Preissteigerungen, ⁠wie es in anderen Ländern üblich sei. Einem erneuten Tankrabatt oder einer Spritpreisbremse erteilte Klüssendorf eine Absage. Er sei "wenig gewillt, jetzt auch noch die zusätzlichen Gewinne der Konzerne noch mit Steuergeld zu finanzieren". Bevor über solche Instrumente nachgedacht werde, müssten zunächst alle Möglichkeiten des Bundeskartellamts ausgeschöpft werden.

Die Bundesregierung beobachtet nach Aussagen des Regierungssprechers Stefan Kornelius die Preisentwicklung bei Gas und Öl. Sie werde aber nicht vorab bekanntgeben, ab wann sie eingreifen werde. Man habe eine ‌Taskforce eingerichtet. Die Bundesregierung und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatten sich bereits gegen eine Spritpreisbremse ausgesprochen.

NÄCHSTER INFLATIONSSCHUB ⁠DROHT

Für die Verbraucher dürfte das Leben teurer werden. An den Tankstellen ⁠sind die Preise für Benzin und Diesel schon kurz nach Kriegsausbruch am 28. Februar hochgeschnellt. "Hält die Krise an, droht eine neue Inflationswelle", sagte IW-Ökonomin Sultan. Bei Lebensmitteln dürften nicht nur Transport und Verarbeitung teurer werden. "Auch Düngemittel werden knapp — mittelfristig steigen dann die Preise im Supermarkt."

Von einem Ölpreisdeckel - wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine - sollte die Politik absehen. "Er hat den Fiskus Milliarden gekostet und kaum gewirkt", sagte Sultan. "Sinnvoller wäre es, gemeinsam mit den G7-Staaten die strategischen Ölreserven freizugeben." Die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) wollen noch am Montag über eine mögliche Freigabe von Notfall-Ölreserven beraten, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus französischen Regierungskreisen erfuhr.

Da kriegsbedingt wichtige Drehkreuze wie Doha oder Abu Dhabi ausfallen und zudem Kerosin teurer geworden ist, dürften viele reisefreudige Verbraucher die Folgen spüren. "Flüge dauern nicht nur länger, sie benötigen auch mehr Kerosin, und in der Folge ist mit steigenden Flugpreisen zu rechnen", hieß es beim Deutschen Reiseverband. Er ist jedoch optimistisch, dass die Nachfrage schnell zurückkehrt, sobald wieder Normalität eingekehrt ⁠ist. "Die Erfahrung zeigt auch: Reisende weichen eher auf andere Ziele aus, als ganz auf Reisen zu verzichten", so der Verband. Für diesen Sommer stünden klassische Mittelmeerziele wie die Türkei, Spanien und Griechenland ganz oben auf der Wunschliste.

