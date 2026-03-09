Industrie arbeitet an Konzept für Rohstoffabsicherung nach japanischem Modell

Berlin, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Die Industrie in Deutschland arbeitet an einem Konzept für eine Kooperation von Unternehmen und dem Staat zur Absicherung der Rohstoff-Lieferketten nach dem Vorbild Japans. Abhängigkeiten und Risiken in den Rohstofflieferketten beträfen viele Branchen, ‌sagte ein Sprecher des Auto-Branchenverbandes VDA am Montag. Daher brauche es ein industrie- und politikübergreifendes Handeln. "Hierfür kann das japanische Absicherungsmodell für Rohstofflieferketten ⁠als Vorbild ⁠dienen." Einem Insider beschäftigt sich eine branchenübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Thema. Die "Financial Times" berichtete, beteiligt seien etwa der Elektro-Verband ZVEI oder der Rüstungskonzern Rheinmetall. Der ZVEI lehnte eine Stellungnahme ab, von Rheinmetall war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

Japan hatte 2010 nach einem Streit ‌mit China seine Rohstoffpolitik neu aufgestellt und ‌setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organisationen und Unternehmen. Eine entscheidende Rolle spielt die staatliche Rohstoffagentur Jogmec, die Unternehmen bei Rohstoffprojekten unterstützt.

Der ⁠Münchner Autobauer BMW hatte im Herbst im Lobbyregister des Bundestags ein ‌zweiseitiges Papier veröffentlicht, in dem ein ⁠koordiniertes Vorgehen von Unternehmen und Politik für eine starke Präsenz auf internationalen Rohstoffmärkten und mehr Diversifizierung in der Lieferkette gefordert wurde. Internationale Vergleichsanalysen zeigten, dass sich das japanische Modell ‌dabei als besonders geeignet erweise. Ein ⁠Sprecher lehnte eine Stellungnahme darüber ⁠hinaus ab.

Das Wirtschaftsministerium erklärte dazu, die Bundesregierung begrüße grundsätzlich Initiativen aus der Wirtschaft, die zur Stärkung einer resilienten Rohstoffversorgung beitragen könnten. "Ob und in welchem Umfang eine finanzielle Beteiligung des Bundes ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Rohstofffonds, in Betracht kommt, kann erst bei Vorliegen eines konkreten Konzeptes geprüft werden", sagte eine Sprecherin.

