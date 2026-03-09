Insider: G7-Finanzminister erwägen Freigabe von Notfall-Ölreserven

Paris, ⁠09. Mrz (Reuters) - Die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) wollen am Montag über eine mögliche Freigabe von Notfall-Ölreserven beraten.

Dies verlautete zu Wochenbeginn aus französischen Regierungskreisen. Bei einem ‌entsprechenden Beschluss würden die G7-Minister auf den jüngsten Preissprung infolge des Nahost-Krieges reagieren. Die "Financial Times" hatte ⁠zuerst ⁠über die Erwägungen berichtet. Dem Bericht zufolge soll auch die Internationale Energieagentur (IEA) an den Beratungen teilnehmen. Drei G7-Staaten, darunter die USA, hätten sich bereits für die Idee ausgesprochen, so die ‌Zeitung unter Berufung auf Insider.

Hintergrund ist ‌der starke Anstieg der Ölpreise, seitdem die USA und Israel vor über einer Woche den Iran ⁠angegriffen haben. Am Montag kletterten die Preise zeitweise um ‌mehr als 25 Prozent ⁠auf den höchsten Stand seit Mitte 2022. Grund dafür sind Angebotskürzungen einiger wichtiger Förderländer sowie die Furcht vor längeren Transportunterbrechungen aufgrund ‌des sich ausweitenden Krieges.

Die ⁠IEA reagierte zunächst nicht ⁠auf die Bitte um Stellungnahme. Die Agentur hatte jedoch in einem Newsletter mitgeteilt, sie beobachte die Energiesicherheit genau.

Zur G7-Gruppe gehören die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien.

