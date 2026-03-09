IPO/AKTIE IM FOKUS: Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen zugute, dass die Rüstungswerte im durch den Iran-Krieg geopolitisch noch brisanteren Umfeld relativ robust bleiben. Rheinmetall , Renk und TKMS verlieren zwar, markieren anders als Dax und MDax aber keine neuen Jahrestiefs. Hensoldt legen sogar zu./ag/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Gabler
D
DAX
Rheinmetall
M
MDAX
RENK
Hensoldt
TKMS

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall & Co.
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an06. März · dpa-AFX
Rüstungswerte setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News