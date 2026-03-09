IPO/AKTIE IM FOKUS: Gabler im schwachen Umfeld mit erfolgreichem Börsenstart

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Marinetechnikspezialist Gabler ist am Montag im sehr schwachen Börsenumfeld erfolgreich gestartet. Erstmals gehandelt wurden die Papiere der Lübecker zu 47,20 Euro und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 44 Euro. Dabei kamen ihnen zugute, dass die Rüstungswerte im durch den Iran-Krieg geopolitisch noch brisanteren Umfeld relativ robust bleiben. Rheinmetall , Renk und TKMS verlieren zwar, markieren anders als Dax und MDax aber keine neuen Jahrestiefs. Hensoldt legen sogar zu./ag/nas

