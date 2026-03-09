Iran ernennt Sohn des getöteten Ajatollahs Chamenei zum Nachfolger

Dubai, 08. ⁠Mrz (Reuters) - Im Iran ist Modschtaba Chamenei zum neuen geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik ernannt worden.

Modschtaba ist ein Sohn des bisherigen Oberhaupts, Ajatollah Ali Chamenei, der bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran vor rund einer Woche ‌getötet worden war.

Die Entscheidung für Modschtaba wurde am Sonntagabend im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue ⁠gegenüber dem ⁠neuen geistlichen Führer aufgerufen.

Schon Stunden vorher hatte sich die Entwicklung abgezeichnet. Hosseinali Eshkevari, ein Mitglied des Geistlichen Rates, der mit der Wahl beauftragt war, hatte in einem in iranischen Medien veröffentlichten Video gesagt, die Wahl sei abgeschlossen. "Der Name Khamenei wird weiterbestehen", hatte er hinzugefügt, ohne aber Modschtaba ‌beim Namen zu nennen. Dieser war zuvor bereits ‌als wahrscheinlichster Nachfolger bezeichnet worden.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag bekräftigt, die USA sollten bei der Auswahl ein Mitspracherecht haben. "Wenn er nicht unsere Zustimmung erhält, wird ⁠er nicht lange im Amt bleiben", sagte Trump dem Sender ABC News. Der ‌Iran hatte die Forderung zurückgewiesen.

Das geistliche ⁠Oberhaupt, oft auch "Revolutionsführer" genannt, gilt als wichtigster Mann im Iran. Unter Ali Chamenei und seinem Vorgänger, dem Staatsgründer Ajatollah Ruhollah Chomeini, hatte der Revolutionsführer das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten – von der ‌Außenpolitik bis hin zu gesellschaftlichen Fragen.

Nach ⁠dem Tod Ali Chameneis hatten sich ⁠einflussreiche Geistliche im Iran für die rasche Ernennung eines neuen Obersten Führers ausgesprochen. Dies sei notwendig, um die Angelegenheiten des Landes besser zu organisieren, hatten staatliche Medien Großajatollah Naser Makarem Schirasi zitiert. Auch Großajatollah Hossein Nouri Hamedani fordert das zuständige Expertengremium zur Eile auf. Nach dem Tod Ali Chameneis führt bislang vorübergehend ein dreiköpfiger Rat die Amtsgeschäfte des Landes. Diese Konstellation dürfte – nach den Aufrufen der Geistlichen zu urteilen – ⁠zumindest in Teilen des klerikalen Führungszirkels auf Vorbehalte stoßen.

