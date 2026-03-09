IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel schließt Vereinbarungen mit Hydro One über die technische Stromanschluss-Planung des Crawford-Nickelprojekts

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel schließt Vereinbarungen mit Hydro One über die technische Stromanschluss-Planung des Crawford-Nickelprojekts

TORONTO, 9. März 2026 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/nickel-boom-2026-why-canada-nickel-is-now-becoming-the-game-changer-outside-indonesia/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des von der Ontario Energy Board genehmigten Anschlussverfahrens zwei Vereinbarungen mit Hydro One Network Inc. (Hydro One) unterzeichnet hat, die den Beginn der Ingenieursarbeiten für den Anschluss des Flaggschiff-Nickelprojekts Crawford (Crawford) des Unternehmens, das sich 42 Kilometer nördlich von Timmins (Ontario) befindet, an die Porcupine Station von Hydro One ermöglichen. Die Übertragungsleitung, die Crawford mit der Porcupine Station verbindet, soll für das Unternehmen im Rahmen des zuvor angekündigten Projekts mit der Taykwa Tagamou Nation gebaut werden.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, sagte: Die heutige Ankündigung mit Hydro One ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Crawford Nickel-Projekts. Mit der Aufnahme der technischen Arbeiten, die für den Anschluss von Crawford über eine von unserem Partner, der Taykwa Tagamou Nation, zu bauende Übertragungsleitung erforderlich sind, legen wir den Grundstein für eine zuverlässige Stromversorgung und den weiteren Fortschritt von Crawford. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften, während wir eines der weltweit führenden Nickelprojekte vorantreiben.

Im Rahmen der Vereinbarungen wird Hydro One mit den detaillierten Ingenieurs- und Planungsarbeiten für den Leitungsanschluss und den Stationseingang an der Porcupine Station beginnen. Dieser Umfang umfasst die für den Anschluss von Crawford erforderlichen Vorbereitungen, Planungen und Beschaffungen sowie die damit verbundenen Ingenieursarbeiten und die Beschaffung von Ausrüstung mit langer Lieferzeit, darunter ein 230-kV-Leistungsschalter. Nach Abschluss der technischen Arbeiten wird das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Hydro One über den Beginn der Bauarbeiten in Porcupine abschließen, um den Netzanschluss des Crawford-Projekts zu ermöglichen.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen der Kategorie , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Reid, der Baubeginn des Nickel-Projekts Crawford (und dessen Zeitpunkt), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, den Zeitpunkt und den Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Nickel-Distrikts Timmins, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83291

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83291&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.