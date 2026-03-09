Klingbeil: Bundesregierung offen für Rückgriff auf nationale Ölreserve
Brüssel/Berlin, 09. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung ist laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) offen, die nationale Ölreserve zu nutzen. Die sieben führenden Industrienationen (G7) hätten bei einer Schalte am Montag den Rückgriff auf die Ölreserven als Option auf den Tisch gelegt. "Das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt." In der Zukunft könne sich dies aber ändern. Es gebe in der G7-Gruppe die klare Verabredung, dass dies eine Option sei. Hierzu werde es nun auch eine Debatte der Energieminister und Regierungschefs geben. Dann werde sich zeigen, wann der richtige Zeitpunkt sei.
Zur G7-Gruppe gehören die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Mit der Maßnahme könnten die jüngsten Preisaufschläge am Ölmarkt gedämpft werden.
