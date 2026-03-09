Klingbeil: Bundesregierung offen für Rückgriff auf nationale Ölreserve

Brüssel/Berlin, ⁠09. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung ist laut Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) offen, die nationale Ölreserve zu nutzen. Die sieben ‌führenden Industrienationen (G7) hätten bei einer Schalte am Montag den Rückgriff auf ⁠die ⁠Ölreserven als Option auf den Tisch gelegt. "Das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt." In der Zukunft könne sich ‌dies aber ändern. Es ‌gebe in der G7-Gruppe die klare Verabredung, dass dies eine Option ⁠sei. Hierzu werde es nun ‌auch eine Debatte ⁠der Energieminister und Regierungschefs geben. Dann werde sich zeigen, wann der richtige Zeitpunkt sei.

Zur G7-Gruppe ‌gehören ⁠die USA, Kanada, Japan, ⁠Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Mit der Maßnahme könnten die jüngsten Preisaufschläge am Ölmarkt gedämpft werden.

