Mediziner: Drei Palästinenser durch israelischen Angriff in Gaza getötet

Kairo, 08. ⁠Mrz (Reuters) - Bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt sind am Sonntag nach palästinensischen Angaben drei Palästinenser getötet worden.

Mediziner sagten, die Männer hätten sich in der Nähe der Al-Azhar-Universität im Westen der Stadt aufgehalten. Unter ihnen sei auch ein Sanitäter gewesen. Der Angriff habe einem dicht ‌besiedeltem Gebiet mit Zelten gegolten, in dem Bewohner Gazas Zuflucht gesucht hätten. Bei dem Angriff seien auch mehrere Menschen verletzt worden.

Das israelische Militär erklärte, es habe ⁠zwei Hamas-Mitglieder getötet, ⁠die einen Angriff auf israelische Soldaten vorbereitet hätten. Beweise dafür legte das Militär nicht vor. Auch lehnte es das Militär ab, auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur von Reuters nach Beweisen für eine Verbindung der Männer zu einem möglichen Angriff zu antworten. Keine militante Gruppe hat erklärt, dass die getöteten Männer zu ihnen gehörten.

Nach einem ‌zwei Jahre andauernden Krieg hatten sich Israel und ‌die den Gazastreifen dominierende Hams im Oktober auf ein von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen geeinigt. Dennoch gibt es noch fast täglich Gewalt in dem Küstenstreifen. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, ⁠gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Dem Gesundheitsministerium in Gaza zufolge sind seit Oktober ‌mindestens 640 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet ⁠worden. Nach israelischen Angaben wurden im gleichen Zeitraum vier Soldaten durch Militante in Gaza getötet.

Der Gazastreifen ist durch mehr als zwei Jahre israelischer Angriffe weitgehend verwüstet. Bei den Angriffen wurden laut lokalen Gesundheitsbehörden über 72.000 Palästinenser getötet ‌und mehr als 100.000 verletzt, aus ⁠israelische Vertreter hatten von rund 70.000 Toten ⁠dort gesprochen. Tausende Tote werden zudem noch unter den Trümmern zerstörter Wohnhäuser vermutet. Auf israelischer Seite starben nach Angaben des Militärs während des Krieges mehr als 470 Soldaten.

Auslöser des Krieges war der Angriff der Hamas auf israelisches Gebiet am 7. Oktober 2023. Dabei wurden Israel zufolge rund 1200 Menschen getötet und über 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Einige der Geiseln wurden über viele Monate gefangen gehalten und nach eigenen Angaben auch gefoltert. Zahlreiche Geiseln starben. Israels ⁠Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, die Hamas auslöschen zu wollen.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi und Pesha Magid, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)