Ölpreise drücken auf den Dax - Verluste verringern sich

Der Dax ist am Montag abermals zum Spielball der Ölpreis-Entwicklung geworden. Die Nervosität der Anleger ist angesichts des Krieges im Nahen Osten groß.

Im Zuge eines Ölpreis-Anstiegs auf fast 120 US-Dollar war der deutsche Leitindex am Morgen zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten auf ein Zehnmonatstief gesackt. Der Druck ließ im Tagesverlauf allerdings spürbar nach, denn die Ölpreise fielen wieder ein gutes Stück zurück.

So trafen die G7-Staaten mit Blick auf die mögliche Freigabe von Teilen der nationalen Ölreserven nach französischer Darstellung zwar noch keine Entscheidung. Doch sagte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure, "worauf wir uns geeinigt haben, ist, wenn nötig alle notwendigen Mittel zu nutzen, um den Markt zu stabilisieren - die mögliche Freigabe von Reserven eingeschlossen.

"Der Preis für ein Fass Rohöl der Marke Brent sank denn auch wieder unter 100 Dollar. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank brachte die Sorgen der Anleger auf den Punkt: "Je länger der Ölpreis über 100 Dollar notiert, desto größer ist das Inflationsrisiko, desto stärker nimmt die Rezessionsgefahr zu und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer ausgedehnten Aktienkorrektur."

Mit einem Minus 0,77 Prozent auf 23.409 Zähler ging das deutsche Börsenbarometer Dax letztlich aus dem Tag. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, sank um 2,06 Prozent auf 28.875,10 Punkte und auch europaweit verringerten die wichtigsten Börsen ihre Verluste.

Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,61 Prozent auf 5.685 Punkte. Außerhalb der Euroregion schlossen auch die Börsen in London und Zürich letztlich mit nur moderaten Verlusten. In den USA drehte die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte Nasdaq 100-Index sogar in die Gewinnzone, während der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sein Minus auf 0,7 Prozent verringerte.

Ölpreis belastet Industrie

Die vom Ölpreis ausgelösten Schwankungen zeigten sich am Montag in vielen energieintensiven Industriebranchen mit den üblichen Belastungen, während die Aktien großer europäischer Ölkonzerne wie BP oder Shell gefragt waren. Stark unter Druck standen zum Beispiel Aktien aus dem Stahlsektor.

Auch in der Tourismusbranche bleibt die Angst der Anleger vor den Auswirkungen hoher Treibstoffpreise spürbar. Für die Aktien der Lufthansa ging es um fast 6,6 Prozent bergab. Dass die Barclays Bank ihr negatives Votum für die Fluggesellschaft aufgab, erleichterte nicht groß. Der Analyst hatte seine Studie noch vor der erneuten Ölpreisrally verfasst.

Rüstungsaktien gefragt: Hensoldt und Rheinmetall legen zu

Gewinne erzielen konnten Anleger im Rüstungsbereich. Während es der Titel von Rheinmetall mit fast 2,8 Prozent ins Plus schaffte, fiel vor allem Hensoldt mit einem Anstieg um knapp sechs Prozent positiv auf - gestützt von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Diese hatte der Experte Ben Brown damit begründet, dass die Jahresziele für den freien Finanzmittelfluss vor dem Hintergrund der hereinkommenden Aufträge aus Deutschland konservativ wirkten.

In der Rüstungsbranche schauten die Anleger am Montag auch auf ein durchwachsenes Börsendebüt des Unternehmens Gabler. Die Aktie des U-Boot-Zulieferers startete mit 47,20 Euro über seinem Ausgabepreis von 44 Euro. Nach einer Annäherung an die 50-Euro-Marke setzten aber schon Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs zuletzt auf etwa 43,70 Euro drückten.

Indexaufstieg ohne Kurseffekt bei Schaeffler und Einhell

Vollzogen wurde am Montag eine Umplatzierung in der Dax-Indexfamilie. Weder die Aktie des Autozulieferers Schaeffler noch jene des Werkzeugherstellers Einhell konnte jedoch von ihrem Aufstieg in den MDax beziehungsweise SDax profitieren. Die Wechsel stehen damit in Zusammenhang, dass der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen nicht mehr die Anforderungen an den Mindeststreubesitz erfüllt.

(mit Material von dpa-AFX)