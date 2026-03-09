Ölpreiskrise drückt Dax unter 23.000 Punkte

Frankfurt, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Die rasant steigenden Energiepreise haben dem Dax zum Wochenauftakt einen Kursrutsch eingebrockt.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag rund 2,5 Prozent tiefer bei 22.998,94 Punkten.

Die Nordsee-Rohölsorte Brent ‌und US-Leichtöl WTI verteuerten sich nach Angriffen auf iranische Tanker und Lager am Wochenende um jeweils rund ⁠15 Prozent. ⁠Mit 106,12 und 101,20 Dollar je Fass (159 Liter) lagen sie auf dem höchsten Stand seit rund vier Jahren. "Das ist eine neue Eskalationsstufe", sagte Jens Klatt, Analyst beim Broker XTB. "Aber ich gehe davon aus, dass wir ‌heute Nacht die Hochs in Öl ‌gesehen haben, auch wenn es in den nächsten Wochen extrem schwankungsintensiv bleiben wird."

Dennoch sorgten sich Anleger über eine steigende Inflation ⁠und eine Abkühlung der Konjunktur, sollte der Ölpreis über ‌einen längeren Zeitraum auf dem ⁠hohen Niveau verharren. Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners, äußerte sich pessimistisch: "Solange die Straße von Hormus dicht ist, gibt es praktisch keine Hoffnung auf ‌einen Rückgang des Ölpreises."

Unter ⁠Druck gerieten Aktien aus sämtlichen ⁠Sektoren. Zu den größten Verlierern im Dax zählten Siemens Energy, Heidelberg Materials, Continental und Infineon, die zwischen rund vier und sechs Prozent einbüßten. Nach oben ging es nur für wenige Werte - etwa Hensoldt. Die Aktien des Rüstungskonzerns rückten nach einer Hochstufung um knapp zwei Prozent vor.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)