Ölpreisschock trifft die Börsen! DAX unter Druck – wie reagieren Bitcoin, Gold und Aktien?

Die neue Handelswoche startet mit hoher Volatilität an den Märkten. Die Eskalation im Iran-Konflikt rückte Öl erneut in den Mittelpunkt: Nach Angriffen auf Öldepots sprang der Preis zeitweise auf 120 US-Dollar – ein Niveau wie zuletzt beim Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022. Zwar dämpfen mögliche Freigaben strategischer Ölreserven durch die G7 den Anstieg etwas, doch mit rund 100 US-Dollar bleibt Öl deutlich über den Niveaus der vergangenen Wochen. Entsprechend schwach eröffnen die Aktienmärkte: Der DAX rutschte kurzzeitig unter 23.000 Punkte, während auch an der Wall Street Unsicherheit herrscht. Ein überraschender Stellenabbau im jüngsten US-Arbeitsmarktbericht verschärft zusätzlich die Diskussion über den Zinsspielraum der US-Notenbank.

Während Gold und Bitcoin zum Wochenstart eher konsolidieren, richten Anleger den Blick wieder stärker auf einzelne Aktien. Vor allem im Software- und KI-Sektor zeigen Werte wie Microsoft, AppLovin, Intuit und IBM erste Erholungsversuche nach den jüngsten Rückschlägen. Andere Schwergewichte wie Salesforce und Oracle stehen nach deutlichen Kursverlusten weiter unter Druck. Auch im Konsumsektor bleibt die Lage angespannt: Nike setzt seinen Sparkurs mit weiteren Stellenstreichungen fort. In der neuen Woche rücken zudem mehrere Quartalszahlen in den Fokus – unter anderem von Oracle, NIO und Adobe.

