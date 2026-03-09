Özdemir siegt in Baden-Württemberg - Aber Grüne und CDU mit gleicher Sitzzahl

Berlin, 09. Mrz (Reuters) - Nach ⁠der Landtagswahl in Baden-Württemberg beraten am Montag die Parteigremien über die Folgen im Bund und dem wirtschaftsstarken Bundesland: Die Grünen gewannen laut vorläufigen amtlichem Endergebnis mit 30,2 Prozent der Stimmen zwar die Wahl, verfügen im Stuttgarter Landtag aber künftig über dieselbe Anzahl von Sitzen wie die zweitplatzierte CDU ‌mit 29,7 Prozent.

Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition im "Ländle" unter Führung des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir gilt als sehr wahrscheinlich. Ein Bündnis mit der drittplatzierten AfD hatte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel schon am ⁠Sonntagabend ausgeschlossen. ⁠Trotz des Wahldebakels der SPD sieht der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) Rückenwind für die Landtagswahlen in seinem Bundesland in zwei Wochen.

Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die AfD auf 18,8 Prozent der Stimmen, die SPD auf 5,5 Prozent. Die FDP und die Linkspartei scheitern am Einzug in den Landtag, der wegen zahlreicher Überhang- und Ausgleichsmandate weiter aufgebläht wird. Statt der 120 ‌Sitze wird es nun 157 geben. Dies verzerrt das Wahlergebnis ‌dennoch etwas, weshalb Grüne und CDU nun jeweils 56 Sitze erhalten.

Der Effekt kommt zustande, weil die CDU den Großteil der Direktmandate erhielt und damit prozentual mehr Sitze erhalten würde, als der Partei nach ⁠den für die Parteistärke entscheidenden Zweitstimmen zusteht. Für die Grünen, die ein deutlich besseres Zweit- als ‌Erststimmenergebnis einfuhren, ziehen dagegen vor allem Politikerinnen und ⁠Politiker über die Landesliste ein. Die AfD erhält 35 Sitze, sie gewann einen einzigen Wahlkreis direkt, und zwar in Mannheim. Die SPD, die ihr Ergebnis im Vergleich zur wahl von vor fünf Jahren fast halbierte, verfügt im künftigen Landtag noch über zehn ‌Sitze.

Trotz der SPD-Wahlschlappe sieht Schweitzer eine Ermutigung ⁠für die anstehende Landtagswahl in seinem Bundesland Rheinland-Pfalz. ⁠Das Wahlergebnis zeige, dass es am Ende auf die Person an der Spitze ankomme, sagte er im Deutschlandfunk. In Baden-Württemberg habe sich der Wahlkampf auf Özdemir und Hagel zugespitzt. Das erkläre auch, wieso viele SPD-Wähler die Grünen gewählt hätten. "Der klare Fingerzeig, am Ende kommt es auf die Person an, ist total identisch und das gibt mir insofern auch noch einmal Auftrieb", sagte der SPD-Politiker. In Rheinland-Pfalz liegt laut Umfragen die CDU knapp vor der SPD, die aber in den vergangenen Wochen erheblich aufgeholt hatte. Schweitzer gilt in Umfragen ⁠als beliebter als sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder.

