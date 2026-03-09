Original-Research: Cabka N.V. (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Cabka N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 09.03.2026 / 12:34 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka N.V. Company Name: Cabka N.V. ISIN: NL00150000S7 Reason for the research: Vorläufige Ergebnisse 2025 Recommendation: Kaufen from: 09.03.2026 Target price: EUR3,40 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,10 auf EUR 3,40. Zusammenfassung: Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 entsprachen weitgehend unseren Zielen und zeigten solide Fortschritte bei der Optimierung des Betriebs und der Sanierung der Bilanz. Wichtig ist, dass Cabka trotz eines nach wie vor schwierigen Marktumfelds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, die Rentabilität wiederherzustellen, indem es bestehende Vermögenswerte effektiver nutzt und gleichzeitig interne Kostendisziplin walten lässt. Dies führte zu einer Margenausweitung und einem Rückgang der Nettoverschuldung um 13% J/J. Nachdem die operative Neuausrichtung weitgehend abgeschlossen ist, positioniert das Unternehmen nun das Jahr 2026 als Beginn einer neuen Wachstumsphase. Das Management geht davon aus, dass sich die Volumina in diesem Jahr erholen werden, während sich die Margen weiter verbessern. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt nun einen fairen Wert von EUR3,40 pro Aktie (zuvor: EUR3,10). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei (Aufwärtspotenzial: 142%). First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.10 to EUR 3.40. Abstract: Full year 2025 prelims were largely in line with our targets and showcased solid progress in optimising operations and repairing the balance sheet. Importantly, Cabka demonstrated its ability to rebuild profitability despite a still challenging end-market backdrop, by sweating existing assets more effectively alongside internal cost discipline. This resulted in margin expansion and a 13% YoY drop in net debt. With the operational reset largely completed, the company is now positioning 2026 as the start of a renewed growth phase. Management expect volumes to begin recovering this year while margin uplift continues. Our updated DCF model now points to fair value of EUR3.4 per share (old: EUR3.1). We remain Buy-rated on Cabka (upside: 142%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0e77d005febe45bad367395f780a4fe9 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=04a22387-1bab-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2287996 09.03.2026 CET/CEST °