Original-Research: Cabka N.V. (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cabka N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH

09.03.2026 / 12:34 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka N.V.

     Company Name:                Cabka N.V.
     ISIN:                        NL00150000S7

     Reason for the research:     Vorläufige Ergebnisse 2025
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        09.03.2026
     Target price:                EUR3,40
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN:
NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,10 auf EUR 3,40.

Zusammenfassung:
Die vorläufigen Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 entsprachen weitgehend
unseren Zielen und zeigten solide Fortschritte bei der Optimierung des
Betriebs und der Sanierung der Bilanz. Wichtig ist, dass Cabka trotz eines
nach wie vor schwierigen Marktumfelds seine Fähigkeit unter Beweis gestellt
hat, die Rentabilität wiederherzustellen, indem es bestehende Vermögenswerte
effektiver nutzt und gleichzeitig interne Kostendisziplin walten lässt. Dies
führte zu einer Margenausweitung und einem Rückgang der Nettoverschuldung um
13% J/J. Nachdem die operative Neuausrichtung weitgehend abgeschlossen ist,
positioniert das Unternehmen nun das Jahr 2026 als Beginn einer neuen
Wachstumsphase. Das Management geht davon aus, dass sich die Volumina in
diesem Jahr erholen werden, während sich die Margen weiter verbessern. Unser
aktualisiertes DCF-Modell ergibt nun einen fairen Wert von EUR3,40 pro Aktie
(zuvor: EUR3,10). Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei
(Aufwärtspotenzial: 142%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
increased the price target from EUR 3.10 to EUR 3.40.

Abstract:
Full year 2025 prelims were largely in line with our targets and showcased
solid progress in optimising operations and repairing the balance sheet.
Importantly, Cabka demonstrated its ability to rebuild profitability despite
a still challenging end-market backdrop, by sweating existing assets more
effectively alongside internal cost discipline. This resulted in margin
expansion and a 13% YoY drop in net debt. With the operational reset largely
completed, the company is now positioning 2026 as the start of a renewed
growth phase. Management expect volumes to begin recovering this year while
margin uplift continues. Our updated DCF model now points to fair value of
EUR3.4 per share (old: EUR3.1). We remain Buy-rated on Cabka (upside: 142%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=0e77d005febe45bad367395f780a4fe9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=04a22387-1bab-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2287996 09.03.2026 CET/CEST

