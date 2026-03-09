Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

09.03.2026 / 17:17 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.03.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage schüttelt administrative Lasten ab - operative Entwicklung
rechtfertigt Kurszielerhöhung

Cantourage hat mit der Vorlage des nunmehr vollständig testierten
Konzernabschlusses für 2024 den lang ersehnten administrativen
Befreiungsschlag vollzogen. Das uneingeschränkte Testat der PKF Wulf Gruppe
macht endlich einen Haken hinter die verzögerte Berichterstattung der
Vergangenheit und beseitigt damit eine wesentliche Belastung für das
Vertrauen der Investoren. In Kombination mit der positiven Guidance für 2025
- die einen Umsatzsprung auf rund 90 Mio. EUR bei einem Rekord-EBITDA von
5,5 bis 6,5 Mio. EUR vorsieht - dürfte sich die Investorenkonfidenz in die
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells nun spürbar erhöhen.

Ein wesentlicher Treiber für die künftige Wertentwicklung ist zudem die
angekündigte Umstellung der Rechnungslegung auf den internationalen Standard
IFRS. Dieser Wechsel wirkt wie ein technischer Ergebnisturbo: Unter
IFRS-Regime entfallen die nach HGB obligatorischen, planmäßigen
Abschreibungen auf den Goodwill. Da Cantourage ein hochskalierbares
Asset-light-Modell verfolgt und die Werthaltigkeit seiner Positionen durch
das enorme organische Wachstum untermauert wird, entfällt durch den Wegfall
dieser fixen Abschreibungsraten eine erhebliche technische Last in der GuV.
Dies führt zu einer deutlich verbesserten Darstellung der operativen
Ertragskraft und erhöht die Transparenz für den Kapitalmarkt. Mit Vorlage
des 2026er Geschäftsberichts werden wir diese Änderung in unserem Modell
berücksichtigen.

Flankiert wird die positive bilanzielle Entwicklung von einer hohen
operativen Resilienz. Trotz der anhaltenden regulatorischen Debatten im
Inland erweist sich das Geschäftsmodell von Cantourage als äußerst robust.
Die Sorgen vor einem massiven politischen 'Rollback" bei der
Medizinalcannabis-Gesetzgebung erscheinen nach den jüngsten
Branchenfeedbacks übertrieben. Vielmehr zeichnet sich ab, dass Cantourage
dank seiner hohen pharmazeutischen Standards und der diversifizierten
Lieferkette - mit über 30 Partnern primär aus Kanada und
Fertigungskapazitäten in Portugal - seine Marktanteile in Deutschland sogar
ausbauen kann, während gleichzeitig die Märkte in UK und Polen zunehmend
signifikante Ergebnisbeiträge liefern. Insofern haben wir unsere
Rohertragsschätzungen für 2026 ff. spürbar erhöht, was sich auch in
signifikanten Verbesserungen des EPS widerspiegelt (noch ohne
Berücksichtigung der geplanten Umstellung auf IFRS).

Fazit: Mit dem nun vorliegenden Testat hat Cantourage die größte Baustelle
in der Außenwahrnehmung geschlossen und eine wachsende Vertrauensbasis
geschaffen. Die Professionalisierung der Finanzkommunikation sowie die
Umstellung auf internationale Bilanzierungsstandards dürften zudem weiteren
Investorenkreisen, insbesondere institutionellen Anlegern, den Zugang zur
Aktie erleichtern. Angesichts der günstigen Bewertung (KGV 2027e: 10,1 und
EV/EBITDA 2027e: 4,9) heben wir unser Kursziel auf 8,00 EUR an und
bekräftigen unser 'Kaufen'-Votum.



Cantourage Group

