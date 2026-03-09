Original-Research: Grand City Properties SA (von First Berlin Equity Research...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity
Research GmbH

09.03.2026 / 13:03 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties
SA

     Company Name:                Grand City Properties SA
     ISIN:                        LU0775917882

     Reason for the research:     Jahresbericht 2025
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        09.03.2026
     Target price:                EUR14,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,80.

Zusammenfassung:
Der Jahresbericht unterstreicht erneut die Widerstandsfähigkeit der
operativen Plattform von GCP, die sich durch ein stetiges internes Wachstum
und eine kontinuierliche Stärkung der Bilanz auszeichnet. Die Performance
wurde durch ein LFL-Mietwachstum von 3,5% und einen weiteren Rückgang der
Leerstandsquote auf ein historisches Tief angeführt. GCP setzt seine
disziplinierte Kapitalrecycling-Strategie fort, die auch 2026 Teil des
Spielplans bleiben wird. Unserer Ansicht nach ist der Vermieter dank seiner
starken Liquidität und seines konservativen Verschuldungsprofils zunehmend
gut positioniert, um von den sich abzeichnenden Verwerfungen auf den
europäischen Immobilienmärkten zu profitieren. Das vorgeschlagene
Aktienumtauschangebot von Aroundtown ist Teil einer umfassenderen
strategischen Ausrichtung und könnte dazu beitragen, das inhärente
Aufwärtspotenzial des NAV innerhalb einer größeren, liquideren
MDAX-Plattform zu erschließen. Das Aktienumtauschangebot entspricht einem
Aufschlag von 6,6% auf den Schlusskurs vom 3. März 2026, aber wir stützen
den fairen Wert weiterhin auf ein DCF-Modell, um das langfristige
Cashflow-Profil des Portfolios und die operativen Aufwärtspotenziale im
Zusammenhang mit Mietanpassungen und externen Wachstumschancen
widerzuspiegeln. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von
EUR14,80 bei (Aufwärtspotenzial: 40%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City
Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 14.80 price target.

Abstract:
Full year reporting again highlighted the resilience of GCP's operating
platform that featured steady internal growth and ongoing balance sheet
strengthening. Performance was spearheaded by 3.5% LFL rental growth and a
further tightening in vacancy to a historic low. GCP continues to execute
its disciplined capital recycling strategy, which will remain part of the
playbook in 2026. In our view, the landlord is increasingly well positioned
to capitalise on emerging dislocations in European real estate markets,
thanks to its strong liquidity and conservative leverage profile. The
proposed Aroundtown exchange offer forms part of a broader strategic
backdrop and could help unlock embedded upside to NAV within a larger, more
liquid MDAX platform. The share exchange offer equates to 6.6% premium on
previous close on 3 March 2026, but we continue to anchor fair value to a
DCF model to reflect the long-duration cash flow profile of the portfolio
and operational upside tied to rental reversion and external growth
opportunities. We maintain our Buy rating and EUR14.8 TP (upside: 40%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ab0cbd3e454ae9c1eabce5f4115b28c7

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=790c4d8b-1baf-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2288014 09.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Grand City Properties

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News