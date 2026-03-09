Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von First Berlin Equity Research G...

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - from First Berlin Equity
Research GmbH

09.03.2026 / 15:51 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Rock Tech Lithium
Inc.

     Company Name:                Rock Tech Lithium Inc.
     ISIN:                        CA77273P2017

     Reason for the research:     Strategic Partnership with Siemens
     Recommendation:              Buy
     from:                        09.03.2026
     Target price:                CAD2.40
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech
Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes upgraded the stock
to BUY and maintained his CAD 2.40 price target.

Abstract:
RCK has announced a strategic partnership with Siemens with respect to RCK's
planned lithium converter at Red Rock, Ontario. Siemens will integrate its
Siemens Digital Twin technology into the Red Rock converter and also
evaluate additional Siemens solutions, services and engineering support,
with the goal of positioning Red Rock as a blue print for future converters
in Canada and allied markets. The signing of the agreement takes place
against the background of Canadian, German, G7 and EU initiatives to reduce
dependence on Chinese critical mineral imports and support domestic industry
in the face of US tariffs. At the same time as the Siemens agreement, the
Canadian government department Natural Resources Canada (NRCan), nominated
the Red Rock converter as one of the projects to be accelerated within the
framework of the G7's Critical Minerals Production Alliance (CMPA). The CMPA
now comprises 56 projects with combined projected CAPEX of CAD18.5bn. In
December last year the Ontario government officially launched its CAD500m
Critical Minerals Processing Fund (CMPF), 'which will provide strategic
financial support to projects that accelerate the province's critical
minerals processing capacity and strengthen domestic supply chains.' We
think the RCK/Siemens partnership increases the probability that the Red
Rock project will be awarded CMPF funding. It is likely that CMPF funding
will be supplemented by financing from Federal Canadian sources and/or
Canadian/German cooperation programmes. We gather that Siemens is also
considering an equity investment in the Red Rock converter. However, pending
the announcement of funding for the project our price target of CAD2.40 is
unchanged. We maintain our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium
Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die
Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von CAD 2,40.

Zusammenfassung:
RCK hat eine strategische Partnerschaft mit Siemens im Hinblick auf den von
RCK geplanten Lithiumkonverter in Red Rock, Ontario, bekannt gegeben.
Siemens wird seine Siemens Digital Twin-Technologie in den Red
Rock-Konverter integrieren und zusätzliche Siemens-Lösungen,
-Dienstleistungen und -Engineering-Support evaluieren, mit dem Ziel, Red
Rock als Blaupause für zukünftige Konverter in Kanada und verbundenen
Märkten zu positionieren. Die Unterzeichnung der Vereinbarung erfolgt vor
dem Hintergrund kanadischer, deutscher, G7- und EU-Initiativen zur
Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Importen kritischer
Mineralien und zur Unterstützung der heimischen Industrie angesichts der
US-Zölle. Zeitgleich mit der Vereinbarung mit Siemens hat das kanadische
Ministerium für natürliche Ressourcen (NRCan) den Konverter in Red Rock als
eines der Projekte nominiert, die im Rahmen der Critical Minerals Production
Alliance (CMPA) der G7 vorrangig vorangetrieben werden sollen. Die CMPA
umfasst nun 56 Projekte mit einem kombinierten Investitionsvolumen von
CAD18,5 Mrd. Im Dezember letzten Jahres hat die Regierung von Ontario
offiziell ihren CAD500 Mio. schweren Critical Minerals Processing Fund
(CMPF) aufgelegt, 'der strategische finanzielle Unterstützung für Projekte
bereitstellen wird, die die Verarbeitungskapazitäten der Provinz für
kritische Mineralien beschleunigen und die heimischen Lieferketten stärken'.
Wir glauben, dass die Partnerschaft zwischen RCK und Siemens die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Red Rock-Projekt eine CMPF-Förderung
erhält. Es ist wahrscheinlich, dass die CMPF-Finanzierung durch Mittel aus
kanadischen Bundesquellen und/oder kanadisch-deutschen
Kooperationsprogrammen ergänzt wird. Wir gehen davon aus, dass Siemens
ebenfalls eine Kapitalbeteiligung am Red Rock-Konverter in Erwägung zieht.
Bis zur Bekanntgabe der Finanzierung für das Projekt bleibt unser Kursziel
von CAD2,40 jedoch unverändert. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




