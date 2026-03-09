Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH 09.03.2026 / 08:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 09.03.2026 Kursziel: EUR 4,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA sdm bietet Sicherheit an. Und Rechtssicherheit. In einer Ad-hoc-Meldung hat die sdm-Gruppe in der vergangenen Woche die Einschätzung bekräftigt, dass im Geschäftsjahr 2025 ein signifikantes, zweistelliges Umsatzwachstum erzielt werden konnte. Unser Prognosemodell geht von einem Umsatzwachstum von 25,5% aus. Wir sehen unsere Erwartungen durch diese aktuelle Meldung bestätigt. Für das operative Ergebnis (EBITDA) erwartet der sdm-Vorstand trotz Investitionen in die strategische Neuausrichtung und einmaliger Aufwendungen für die Repositionierung eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresniveau. Wir prognostizieren einen Anstieg des EBITDA auf 2,7 Mio. EUR nach 0,9 Mio. EUR im Vorjahr; auch hier liegt die Vorgabe somit im Rahmen unserer Erwartungen. Zusätzlich wurde bekannt, dass sdm einen Letter of Intent (LOI) zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einem spezialisierten IT-Dienstleister für Cybersicherheits- und sicherheitskritische IT-Dienstleistungen unterzeichnet hat. Für sdm ist nach unserer Einschätzung von besonderer Bedeutung, dass die Beteiligung ohne klassische Upfront-Zahlungen erfolgen und der Kaufpreis stattdessen im Wege einer erfolgsabhängigen Profit-Sharing-Struktur bezahlt werden soll. Darüber hinaus sind Angabe gemäß Verhandlungen über eine Kooperationsvereinbarung mit einem international führenden Technologieanbieter im Bereich Drohnenabwehr und verteidigungsnaher Sicherheitstechnologien in einem fortgeschrittenen Stadium. Ziel der Kooperation ist es, eine technologische Marktführerschaft im Bereich Drohnenabwehr für kritische Infrastrukturen in Deutschland zu erreichen. Beide Maßnahmen werden aus unserer Sicht dazu betragen, sdm als IT-getriebenen Sicherheitsanbieter insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen zu positionieren. Mit dem KRITIS-Dachgesetz, das ab 2026 striktere Standards vorschreibt, stehen viele Unternehmen unter Compliance-Druck. Ihnen will sdm zukünftig nicht nur Sicherheit anbieten, sondern zusätzlich die Rechtssicherheit, durch eine Mandatierung von sdm die gesetzlichen Standards für physische und digitale Resilienz nachweisbar zu erfüllen. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 4,80. Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben, ergeben sich unveränderte Werte des Eigenkapitals von EUR 4,10 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 5,55 je Aktie (90%-Quantil). Wir betrachten die jüngste Kursschwäche als Einstiegsgelegenheit und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=881eb14866c5d2164ed4527445899b15 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=266a7356-1b89-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2287588 09.03.2026 CET/CEST °