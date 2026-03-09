Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX
Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH

09.03.2026 / 08:41 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE

     Unternehmen:               sdm SE
     ISIN:                      DE000A3CM708

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      09.03.2026
     Kursziel:                  EUR 4,80 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

sdm bietet Sicherheit an. Und Rechtssicherheit.

In einer Ad-hoc-Meldung hat die sdm-Gruppe in der vergangenen Woche die
Einschätzung bekräftigt, dass im Geschäftsjahr 2025 ein signifikantes,
zweistelliges Umsatzwachstum erzielt werden konnte. Unser Prognosemodell
geht von einem Umsatzwachstum von 25,5% aus. Wir sehen unsere Erwartungen
durch diese aktuelle Meldung bestätigt. Für das operative Ergebnis (EBITDA)
erwartet der sdm-Vorstand trotz Investitionen in die strategische
Neuausrichtung und einmaliger Aufwendungen für die Repositionierung eine
Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresniveau. Wir prognostizieren einen
Anstieg des EBITDA auf 2,7 Mio. EUR nach 0,9 Mio. EUR im Vorjahr; auch hier
liegt die Vorgabe somit im Rahmen unserer Erwartungen.

Zusätzlich wurde bekannt, dass sdm einen Letter of Intent (LOI) zum Erwerb
einer Minderheitsbeteiligung an einem spezialisierten IT-Dienstleister für
Cybersicherheits- und sicherheitskritische IT-Dienstleistungen unterzeichnet
hat. Für sdm ist nach unserer Einschätzung von besonderer Bedeutung, dass
die Beteiligung ohne klassische Upfront-Zahlungen erfolgen und der Kaufpreis
stattdessen im Wege einer erfolgsabhängigen Profit-Sharing-Struktur bezahlt
werden soll. Darüber hinaus sind Angabe gemäß Verhandlungen über eine
Kooperationsvereinbarung mit einem international führenden
Technologieanbieter im Bereich Drohnenabwehr und verteidigungsnaher
Sicherheitstechnologien in einem fortgeschrittenen Stadium. Ziel der
Kooperation ist es, eine technologische Marktführerschaft im Bereich
Drohnenabwehr für kritische Infrastrukturen in Deutschland zu erreichen.

Beide Maßnahmen werden aus unserer Sicht dazu betragen, sdm als
IT-getriebenen Sicherheitsanbieter insbesondere für Betreiber kritischer
Infrastrukturen zu positionieren. Mit dem KRITIS-Dachgesetz, das ab 2026
striktere Standards vorschreibt, stehen viele Unternehmen unter
Compliance-Druck. Ihnen will sdm zukünftig nicht nur Sicherheit anbieten,
sondern zusätzlich die Rechtssicherheit, durch eine Mandatierung von sdm die
gesetzlichen Standards für physische und digitale Resilienz nachweisbar zu
erfüllen. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell
abgeleitetes Kursziel von EUR 4,80. Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der
wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener
unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben, ergeben sich unveränderte
Werte des Eigenkapitals von EUR 4,10 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 5,55 je
Aktie (90%-Quantil). Wir betrachten die jüngste Kursschwäche als
Einstiegsgelegenheit und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der sdm
SE.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=881eb14866c5d2164ed4527445899b15

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2287588 09.03.2026 CET/CEST

sdm

