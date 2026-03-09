OTS: Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform ...

Boerse Stuttgart Groups digitale Settlement-Plattform Seturion und Nasdaq schließen Partnerschaft für paneuropäischen Handel und Abwicklung von tokenisierten Assets Stuttgart (ots) - Seturion, die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets der Boerse Stuttgart Group, schließt eine strategische Partnerschaft mit Nasdaq, um die Modernisierung der europäischen Post-Trade-Infrastruktur voranzutreiben. Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als eine allen Marktteilnehmern offenstehende paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets gegründet und wird ihre eigenen Handelsplätze an die Plattform anbinden. Seturion unterstützt alle Klassen von tokenisierten Assets, öffentliche und private Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und On-Chain-Geld. Im Rahmen der Partnerschaft werden sich die europäischen Handelsplätze von Nasdaq an Seturion anbinden, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren zu ermöglichen, die über die Plattform abgewickelt werden. Mit einem initialen Fokus auf strukturierten Produkten werden Seturion und Nasdaq das Netzwerk von Finanzinstituten erweitern, die sich an Seturion anbinden. Ziel ist es, ein Ökosystem von Emittenten, Brokern und anderen Partnern in ganz Europa aufzubauen. Die Zusammenarbeit ist ein Schritt zur Transformation der fragmentierten Abwicklungslandschaft in Europa und zur Verbesserung der Effizienz der europäischen Kapitalmärkte durch Blockchain-Technologie. Emittenten und Anleger profitieren von einer schnelleren und kosteneffizienteren Abwicklung von tokenisierten Assets, unter Beibehaltung bewährter Marktstrukturen und bestehender Kunden-Workflows. Langfristig streben die Partner an, das Ökosystem für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere in ganz Europa dynamisch voranzutreiben. Partnerschaft geht europäische Fragmentierung im Post-Trade-Bereich an Die europäischen Kapitalmärkte sind im Post-Trade-Bereich stark fragmentiert, mit zahlreichen nationalen Infrastrukturanbietern. Dies führt zu hohen Kosten, langen Abwicklungszyklen und operativer Komplexität. Die Partnerschaft von Seturion und Nasdaq adressiert diese Herausforderungen: Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie wird eine Settlement-Plattform geschaffen, die vollständig auf europäische Regulierung wie MiFID II und DLT Pilot Regime abgestimmt ist. Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, sagt: "Mit Seturion bauen wir die paneuropäische Settlement-Plattform für tokenisierte Assets. Seturion ist bewusst als offene Industrielösung konzipiert und trägt entscheidend dazu bei, die derzeitige nationale Zersplitterung der europäischen Post-Trade-Infrastruktur zu überwinden und die Basis für einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt zu schaffen. Wir freuen uns, mit Nasdaq einen global führenden Börsenbetreiber als ersten Partner von Seturion zu begrüßen, um Seturion gemeinsam europaweit zu skalieren." Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion, sagt: "Finanzmärkte sollten sich nicht länger auf Post-Trade-Infrastruktur verlassen, die nicht für eine digitale Welt konzipiert wurde. Mit Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen grundlegend verbessert, indem Reibungsverluste beseitigt, Komplexität reduziert und ein neues Maß an Effizienz ermöglicht wird. Unsere Partnerschaft mit Nasdaq markiert einen entscheidenden Schritt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam mit unseren Partnern - und vielen weiteren, die sich uns in Zukunft anschließen werden - etablieren wir die Post-Trade-Infrastruktur des digitalen Zeitalters." Roland Chai, President European Market Services and Head of Digital Assets bei Nasdaq, sagt: "Die europäischen Kapitalmärkte stehen vor Fragmentierung und Effizienzherausforderungen, die das Wettbewerbspotenzial der Region einschränken. Die Tokenisierung bietet eine transformative Chance, Ineffizienzen in Abwicklungs- und Wertpapierverarbeitungsprozessen anzugehen und gleichzeitig das Vertrauen, die Stabilität und die strenge Regulierung zu bewahren, die gut funktionierende Märkte untermauern. Diese Partnerschaft baut auf unserer umfassenderen Vision für die Zukunft der Marktinfrastruktur auf, die kontinuierliche Aktivität in den Bereichen Handel, Clearing, Abwicklung, Risikomanagement und Collateral umfasst. Als Betreiber kritischer Marktinfrastruktur und führender Anbieter von Finanztechnologie ist Nasdaq einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen." Pressekontakt: Boerse Stuttgart Group mailto:presse@boerse-stuttgart.de https://group.boerse-stuttgart.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6231705 OTS: Börse Stuttgart