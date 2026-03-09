Putin: Russische Konzerne sollen Energie-Krise nutzen - Angebot an Europa

Moskau, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die heimische Industrie aufgefordert, die Eskalation im Nahen Osten für sich zu nutzen. Die Öllieferungen durch die Straße von ‌Hormus könnten bereits im kommenden Monat vollständig zum Erliegen kommen, sagte Putin am Montag der Nachrichtenagentur Interfax ⁠zufolge. ⁠Er sprach von einer weltweiten Energiekrise. Allerdings dürfte der Preisanstieg von kurzer Dauer sein. Russland sei bereit, auch wieder mit europäischen Abnehmern zusammenzuarbeiten, sagte Putin weiter. Voraussetzung sei jedoch eine Rückkehr zu einer ‌langfristigen und entpolitisierten Kooperation.

Russland steht ‌wegen seines im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges gegen die Ukraine unter westlichen Sanktionen. Zwar sind die russischen Erdgas-Ausfuhren ⁠eingebrochen, die Ölexporte jedoch nicht. Die Unternehmen sind jedoch ‌gezwungen, das Öl mit ⁠deutlichen Preisabschlägen etwa an China und Indien zu verkaufen. Einer Analyse der Denkfabrik Centre for Research on Energy and Clean Air zufolge beliefen ‌sich die russischen ⁠Einnahmen aus dem Export von ⁠Öl, Erdgas, Kohle und Raffinerieprodukten in den zwölf Monaten bis zum 24. Februar 2026 auf insgesamt 193 Milliarden Euro. Das sind 27 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum vor dem Einmarsch in die Ukraine.

