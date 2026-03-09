Schweitzer sieht trotz SPD-Schlappe in Baden-Württemberg auch "Ermutigung"

Berlin, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Trotz der Wahlschlappe seiner Partei in Baden-Württemberg sieht der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) auch eine Ermutigung für die anstehende Landtagswahl in seinem Bundesland.

Das Wahlergebnis zeige, dass es am Ende auf die ‌Person an der Spitze ankomme, sagte Schweitzer am Montag im Deutschlandfunk. In Baden-Württemberg habe sich der Wahlkampf auf den Grünen ⁠Cem Özdemir ⁠und seinen CDU-Herausforderer Manuel Hagel zugespitzt. Ein ähnlicher Mechanismus werde auch in Rheinland-Pfalz wirken, wo er in zwei Wochen zur Wahl steht. "Der klare Fingerzeig, am Ende kommt es auf die Person an, ist total identisch und das gibt mir ‌insofern auch noch einmal Auftrieb", sagte ‌der SPD-Politiker. Er warnte angesichts der Niederlage seiner Partei und der CDU davor, nun in der Bundespolitik gegeneinander den Ton zu verschärfen.

Die ⁠SPD hatte bei der Wahl am Sonntag in Baden-Württemberg mit ‌5,5 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis ⁠bei Landtags- und Bundestagswahlen eingefahren. Landeschef und Spitzenkandidat Andreas Stoch hatte daraufhin seinen Rückzug angekündigt. Die SPD-Parteispitze will am Montag auf Bundesebene die Lage analysieren.

Schweitzer nannte den ‌Wahlabend für die Kollegen in ⁠Baden-Württemberg bitter. Als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ⁠riet Schweitzer der Koalition in Berlin davon ab, den Ton zu verschärfen. "Leute, konzentriert euch aufs Machen, konzentriert euch auf Ergebnisse, nicht auf Überschriften", sagte er. Debatten wie die über den Zahnarztbesuch für gesetzlich Versicherte hätten die Menschen verunsichert. Die Koalition solle sich auf Ergebnisse konzentrieren, dies helfe dem Land und am Ende auch den handelnden Akteuren.

