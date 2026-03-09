TAGESVORSCHAU: Termine am 10. März 2026
Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. März 2026
TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen 21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen ESP: Repsol, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26 00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26 CHN: Handelsbilanz 2/26 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
