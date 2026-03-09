Tiefrote Börsen & Inflationssorgen - jetzt Depot umschichten? | Nahost-Krise | Öl | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video:

In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Sophia Wurm (State Street) über die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Finanzmärkte. Sophia Wurm erklärt, warum Anleger Ruhe bewahren sollten, welche Chancen sich in Krisenzeiten bieten und wie langfristige Investoren ihre Strategien anpassen können.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung: Turbulenzen an den Finanzmärkten

00:29 ► Aktuelle geopolitische Situation und Marktreaktionen

01:11 ► Wie reagieren die Anleger aktuell?

02:33 ► Markterwartungen und Prognosen bei anhaltendem Konflikt

04:35 ► Sollten Anleger aufgrund der aktuellen Situation umschichten?

04:47 ► Ratschläge für ETF-Sparer in turbulenten Zeiten

05:04 ► Vorteile von Sparplänen in Krisenzeiten

05:47 ► Fazit und Verabschiedung



