Türkei: Nato-Abwehr fängt erneut iranische Rakete ab - Warnung an Teheran

Ankara, 09. Mrz (Reuters) - Die Nato-Luftabwehr hat am Montag erneut eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete über türkischem Gebiet abgefangen. Das Verteidigungsministerium in Ankara warnte daraufhin, man werde entschlossen gegen jede Bedrohung vorgehen. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche, bei dem ein iranisches Geschoss den Luftraum ‌des Nato-Mitglieds verletzte.

Es würden alle notwendigen Maßnahmen gegen jede Bedrohung ergriffen, die sich gegen das eigene Territorium richteten, teilte das Ministerium in Ankara mit. Trümmerteile der Rakete seien in der südöstlichen ⁠Provinz Gaziantep auf ⁠leere Felder gestürzt. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. Es liege im Interesse aller, die Warnungen der Türkei zu beachten, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Nato bestätigte den Zwischenfall. Das Bündnis sei bereit, alle Verbündeten gegen jede Bedrohung zu verteidigen, erklärte Sprecherin Allison Hart auf X.

Unklar blieb zunächst, was das Ziel des Geschosses war, bevor es von im östlichen Mittelmeer stationierten ‌Nato-Einheiten abgefangen wurde. In der Region befinden sich strategisch wichtige ‌Einrichtungen: Auf dem Stützpunkt Incirlik im Süden der Türkei sind US-Luftstreitkräfte stationiert, in der Provinz Malatya im Nordosten betreibt die Nato eine Radarstation, die für den Schutz des Bündnisses essenziell ist. Die Provinz Gaziantep liegt geografisch ⁠zwischen diesen beiden Standorten.

TÜRKEI: USA NUTZEN STÜTZPUNKT NICHT FÜR ANGRIFFE

Die Regierung in Ankara erneuerte ihre Warnung an ‌alle Parteien, insbesondere den Iran, Schritte zu vermeiden, ⁠die die regionale Stabilität gefährdeten, wie Kommunikationsdirektor Burhanettin Duran erklärte. Die Türkei betont zudem, dass die USA den Stützpunkt Incirlik nicht für ihre gemeinsamen Luftangriffe mit Israel auf den Iran nutzten. Diese Angriffe hatten die jüngsten Drohnen- und Raketenschläge Teherans ausgelöst. Eine Stellungnahme aus ‌dem Iran lag zunächst nicht vor. Die Regierung ⁠in Teheran hatte jedoch mehrfach betont, sich nicht ⁠im Krieg mit den Nachbarländern zu befinden und die Türkei nicht explizit ins Visier zu nehmen.

Trotz der Vorfälle plant die Türkei nach eigenen Angaben nicht, Artikel 4 des Nato-Vertrags zu aktivieren. Der Artikel sieht Konsultationen der Verbündeten vor, wenn ein Mitglied seine Sicherheit bedroht sieht. Dies könnte dann theoretisch zum Bündnisfall nach Artikel 5 führen. Die Türkei verfügt zwar über die zweitgrößte Armee innerhalb der Nato und eine wachsende Rüstungsindustrie, besitzt jedoch noch keine flächendeckende eigene Luftabwehr gegen ballistische Raketen.

Am Mittwoch vergangener Woche war die Türkei erstmals von den Kampfhandlungen direkt betroffen. Nato-Luftabwehrsysteme ⁠zerstörten eine iranische ballistische Rakete, die nach Regierungsangaben auf dem Weg in den türkischen Luftraum gewesen war.

