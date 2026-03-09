Türkei: Nato fängt Geschoss im türkischen Luftraum ab
dpa-AFX · Uhr
GAZIANTEP (dpa-AFX) - Ein aus dem Iran abgefeuertes ballistisches Geschoss ist nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums im türkischen Luftraum von einem Nato-Abwehrsystem abgefangen worden. Einige Trümmer der Munition seien auf freies Gelände in Gaziantep im Süden des Landes gefallen, teilte das Ministerium auf X mit. Demnach gab es keine Toten oder Verletzten./mee/DP/stw
