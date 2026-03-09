Umfrage: Ost-Unternehmen sehen Wirtschaftspolitik der Regierung kritischer

Berlin, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Die Unternehmen in Ostdeutschland sind unzufriedener mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung als die im Westen.

Sie geben ihr eine durchschnittliche Schulnote von 4,27, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner ‌Umfrage mitteilte. In Westdeutschland wird die Regierung mit 4,14 bewertet. "Deutlich mehr Unternehmen im Osten als im Westen geben der Regierung ⁠die ⁠Note 6", sagte der stellvertretende Leiter der Niederlassung Dresden des Ifo-Instituts, Joachim Ragnitz. "Baufirmen und Einzelhändler sind besonders kritisch."

13 Prozent der ostdeutschen Unternehmen vergaben die Note 6, während dies in Westdeutschland nur acht Prozent taten. Kritischer als ihre westdeutschen Pendants ‌äußerten sich ostdeutsche Baufirmen und Einzelhändler. ‌Dagegen gab es in anderen Branchen wie Großhandel, Industrie und Dienstleistungen kaum Unterschiede zwischen Ost und West.

Die Bewertung der schwarz-roten Regierungspolitik ⁠fiel den Angaben zufolge in allen betrachteten Politikbereichen kritisch aus. ‌Besonders schlecht schnitt demnach die Sozial- ⁠und Rentenpolitik ab, die mit einer Gesamtnote von 4,62 bewertet wurde. Das stimmt mit den Bewertungen aus Westdeutschland überein. In den Bereichen Finanzpolitik (Ost: 4,18, West: 4,00), ‌Energie- und Klimapolitik (Ost: 4,32, West: ⁠4,16) und Industriepolitik (Ost: 4,30, West: ⁠4,11) zeigten sich deutlichere Unterschiede.

"Die Ergebnisse zeigen, dass Reformen auf nahezu allen Feldern dringend erwartet werden", sagte der Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts, Marcel Thum, zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage. Insgesamt wurden zu Jahresbeginn vom Ifo-Institut mehr als 6300 Betriebe befragt, darunter gut 1000 in Ostdeutschland. Sie konnten Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) für ⁠insgesamt sieben Politikfelder vergeben.

