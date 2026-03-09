Vattenfall: Strom- und Gaskunden setzen in Krise auf Langfristverträge
Düsseldorf, 09. Mrz (Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte schwedische Energiekonzern Vattenfall sieht angesichts des steigenden Ölpreises eine verstärkte Nachfrage nach Strom- und Gasverträgen mit längeren Laufzeiten. "Das, glaube ich, ist sichtbar", sagte Vattenfall-Deutschlandchef Robert Zurawski am Montag vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV). Die Kunden schauten verstärkt nach Produkten mit einer Laufzeit von 24 statt zwölf Monaten. Dies gelte sowohl für Haushalts- als auch für Industriekunden. Vattenfall beliefert in Deutschland mehr als fünf Millionen Kunden mit Strom und Gas. Hauptregionen sind Hamburg und Berlin.
Die Zahl der Anbieterwechsel habe sich sowohl bei Strom- als auch bei Gastarifen deutlich erhöht, sagte der Experte des Vergleichportals Verivox, Thorsten Storck. Besonders häufig würden Neukundentarife mit einer Preisgarantie von zwölf Monaten abgeschlossen. Der Anteil von Verträgen mit Preisgarantien und einer Laufzeit von 24 Monaten sei im Vergleich zum Vormonat leicht angestiegen. Wenn die Öl- und Gaspreise über einen längeren Zeitraum hoch blieben, drohen flächendeckende Preiserhöhungen für Haushalte, die mit Erdgas heizen, warnte Storck.
