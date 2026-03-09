Vattenfall: Strom- und Gaskunden setzen in Krise auf Langfristverträge

Düsseldorf, ⁠09. Mrz (Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte schwedische Energiekonzern Vattenfall sieht angesichts des steigenden Ölpreises eine verstärkte Nachfrage nach Strom- und Gasverträgen ‌mit längeren Laufzeiten. "Das, glaube ich, ist sichtbar", sagte Vattenfall-Deutschlandchef Robert Zurawski am Montag vor ⁠der Wirtschaftspublizistischen ⁠Vereinigung Düsseldorf (WPV). Die Kunden schauten verstärkt nach Produkten mit einer Laufzeit von 24 statt zwölf Monaten. Dies gelte sowohl für Haushalts- als auch für Industriekunden. Vattenfall beliefert ‌in Deutschland mehr als fünf ‌Millionen Kunden mit Strom und Gas. Hauptregionen sind Hamburg und Berlin.

Die Zahl der Anbieterwechsel habe ⁠sich sowohl bei Strom- als auch bei Gastarifen ‌deutlich erhöht, sagte der ⁠Experte des Vergleichportals Verivox, Thorsten Storck. Besonders häufig würden Neukundentarife mit einer Preisgarantie von zwölf Monaten abgeschlossen. Der Anteil ‌von Verträgen mit ⁠Preisgarantien und einer Laufzeit von ⁠24 Monaten sei im Vergleich zum Vormonat leicht angestiegen. Wenn die Öl- und Gaspreise über einen längeren Zeitraum hoch blieben, drohen flächendeckende Preiserhöhungen für Haushalte, die mit Erdgas heizen, warnte Storck.

