Vorläufiges Endergebnis: Grüne vor CDU in Baden-Württemberg

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Grünen haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg in einem knappen Rennen vor der CDU gewonnen. Die AfD ist mit deutlichen Zuwächsen drittstärkste Kraft, die SPD schafft es knapp in den Landtag, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts ersichtlich war. FDP und Linke haben es nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft./kre/DP/zb

