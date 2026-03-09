Wadephul zu Nahost-Krisengesprächen auf Zypern

NIKOSIA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ist angesichts des Iran-Kriegs zu Krisengesprächen auf der Mittelmeerinsel Zypern eingetroffen. Gut eine Woche nach Beginn der Angriffe Israels und der USA auf die Islamische Republik will der CDU-Politiker an diesem Dienstag in der Hauptstadt Nikosia mit seinem Amtskollegen Konstantinos Kombos über die Lage beraten. Vor einigen Tagen hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern getroffen.

"Unserem EU-Partner gilt in diesen Tagen besondere Solidarität, nachdem das Land in der vergangene Woche von iranischem Drohnenbeschuss betroffen war", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Auf der Agenda des Gespräches von Wadephul mit Kombos stünden auch Themen der derzeitigen zyprischen EU-Ratspräsidentschaft. Bereits am Abend wollte Wadephul auf Zypern seinen Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Abdullah bin Sajid, zu Gesprächen treffen.

Seit 2004 ist die ganze Insel Mitglied der Europäischen Union. Allerdings ist im von der Türkei besetzten Norden Zyperns die Anwendung des geltenden EU-Rechts ausgesetzt. Nato-Mitglied ist Zypern nicht. Aus Solidarität mit Zypern haben mehrere europäische Staaten ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Frankreich verlegte drei der größten französischen Kriegsschiffe in Richtung der Konfliktregion./bk/DP/mis