WOCHENVORSCHAU: Termine bis 20. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 20. März

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26 TERMINE SONSTIGES DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale) EUR: Treffen der Euro-Gruppe EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day 10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen 21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen ESP: Repsol, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 2/26 CHN: Im- und Exporte 2/26 00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26 00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen 07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Realeinkommen 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26 07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen 07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen 08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen 10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online) 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht CHE: DSM-Firmenich, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26 13:30 USA: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia 18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Bauproduktion 1/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26 10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26 11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26 13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26 17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26 SONSTIGE TERMINE CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz 22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen 23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz USA: Qualcomm, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Index 3/26 15:00 USA: Frühindikator 2/26 15:00 USA: Hausverkäufe 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung 07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26 19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen 09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.) DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.) DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 07:30 DEU: United Internet-Tochter Ionos, Jahreszahlen 07:30 DEU: United-Internet-Tochter 1&1, Jahreszahlen 22:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: ABB, Hauptversammlung CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: NordLB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Nordwest Handel; Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Eni, Kapitalmarkttag ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 11:00 EUR: Bauproduktion 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen DEU: ZF Friedrichshafen, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 2/26 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Löhne Q4/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi