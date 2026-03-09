ZEW-Präsident: Wirtschaftslage lässt "Weiter so" in Baden-Württemberg nicht zu

Berlin, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Baden-Württemberg steht dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zufolge nach der Landtagswahl vor erheblichen Herausforderungen.

Die wirtschaftliche Lage lasse ein bloßes "Weiter so" kaum zu, sagte dessen Präsident Achim Wambach am Montag. In den 15 Jahren der Amtszeit des scheidenden Ministerpräsidenten ‌Winfried Kretschmann sei die reale Wirtschaftsleistung des Landes um rund 20 Prozent gestiegen, während die Arbeitslosenquote lange auf einem historisch niedrigen Niveau gelegen habe. "Doch ⁠die guten ⁠Zeiten sind vorbei", sagte Wambach. "Seit einigen Jahren stagniert die Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit steigt."

Baden-Württemberg stehe vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Die wirtschaftliche Grundlage werde durch Digitalisierung, neue Technologien, veränderte geopolitische Voraussetzungen und den Umbau der Energiewirtschaft verändert. "Entscheidend wird sein, ob es gelingt, neue Wachstumsfelder zu erschließen", sagte der Präsident ‌des Mannheimer Instituts.

Grüne und CDU dürften nach der ‌Wahl ihre Koalition fortsetzen, mit Cem Özdemir als Ministerpräsident und Nachfolger seines Parteifreundes Winfried Kretschmann. Das sorge für politische Stabilität. Diese sollte genutzt werden, um schnell ⁠eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Angesichts der wirtschaftlichen Lage sollte für den Koalitionsvertrag ‌eine einfache Leitfrage gelten: "Stärkt eine Maßnahme Innovation, ⁠Investitionen und Wachstum, gehört sie hinein", sagte Wambach. "Bremst sie die wirtschaftliche Dynamik, dann nicht."

Der maßgebliche Wettbewerbsvorteil des Landes sei seine Innovationskraft. "Doch diese Stärke wird zunehmend durch ein Geflecht aus kleinteiligen Regulierungen, langwierigen ‌Genehmigungsverfahren und einer überlasteten Verwaltung gebremst", ⁠sagte der Experte. Eine konsequente Bürokratieentlastung – ⁠verbunden mit einer Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung für schnellere Genehmigungs- und Planungsprozesse – sei daher eine zentrale Aufgabe der kommenden Legislaturperiode. "Wer Investitionen beschleunigen will, muss Genehmigungen beschleunigen."

Gleichzeitig würden auch neue Chancen entstehen. Europas Streben nach größerer wirtschaftlicher und technologischer Resilienz eröffne Perspektiven. Auch sicherheits- und verteidigungsnahe Technologien, die inzwischen eng mit Hightech-Industrien wie Sensorik, Raumfahrt oder Künstlicher Intelligenz verflochten sind, dürften an Bedeutung gewinnen. Dieser Bereich könne ein wichtiger Teil ⁠neuer industrieller Wertschöpfung werden. Gleichzeitig biete die Gesundheitsindustrie großes Potenzial.

